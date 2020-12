Dr. Juan Carlos Said y nueva cepa de Covid-19: “La probabilidad de que llegue a Chile es altísima”

El médico internista del Hospital Sótero del Río y máster en Salud Pública del Imperial College de Londres, Dr. Juan Carlos Said, se refirió la mañana de este lunes a la nueva cepa de coronavirus Covid-19.

“Efectivamente sería, entre algunas estimaciones, un 50-70% más transmisible que otras variantes del virus”, comenzó señalando en ADN Hoy.

“No sería más letal. Sin embargo, es importante saber que si un virus se contagia más y afecta a más personas, aunque la letalidad no sea mayor, en el largo plazo significa más fallecidos, simplemente porque infecta a más personas”, destacó.

“Lo importante es hacer un llamado a la tranquilidad. Lo que se ha sabido hasta ahora es que estas mutaciones del virus no afectarían la efectividad de las vacunas, como, por ejemplo, la de Pfizer, dado que esa vacuna esta basada en una proteína del virus que no es la que esta afecta a estas mutaciones”, afirmó.

“Por otra parte, este virus ya se encontraba en otros países, en al menos seis o siete países que hacen intensa búsqueda epidemiológica de laboratorio, así que yo creo que la probabilidad de que llegue a Chile es altísima, y quién sabe, en una de esas quizás ya llegó. Es muy difícil saberlo, porque no tenemos sistemas búsqueda, de detección de estas cepas, tan activo como lo tienen países como en el Reino Unido”, expresó.

Sobre las medidas al respecto, indicó: “Sería prudente, ya se hizo con Inglaterra, cerrar las fronteras en el país. Hay que monitorear esto en países donde probablemente ya han estado estas cepas, probablemente habría que establecer mayores restricciones de viaje”.

Vacunación en Chile

De igual forma, el Dr. Said sostuvo: “El proceso de vacunación va a ser muy lento. De hecho, las vacunas que se implementaron recientemente no equivalen ni al 1% del personal de salud del país, que son alrededor de 400 mil personas. Entonces, cuando uno habla de que se pusieron 10 mil dosis, es una cifra muy muy pequeña de vacunados, que no es suficiente para tener un impacto en la circulación del virus”.

“Es un paso importante, pero que es simbólico. Es importante para que tenga un efecto epidemiológico real que sean millones de personas las que se vacunen“, aseguró.

Asimismo, el médico internista advirtió que el gobierno no se haga una “auto-zancadilla, como la que se hizo con el concepto de la ‘nueva normalidad’, al generar una especie de euforia por la vacunación, que la solución a la crisis ya estaba, que esto se terminó…”.

“Por todo el verano lo más probable es que la única estrategia real que nos quede es buscar, trazar y aislar, que eso va a hacer lo que vamos a tener que utilizar para contener esta segunda ola“, concluyó.