Madre de María Isabel Pavez hace conmovedor llamado para dar con Igor González: “Este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho. A mí me destruyó la vida”

Poco antes del funeral de María Isabel Pavez, su madre, Lorena Zamora, se refirió a su dolorosa pérdida, agradeciendo el apoyo de miles de personas durante estas fiestas de fin de año y al personal de la PDI que ayudó a dar con su paradero, lamentablemente sin vida.

“Para mí es muy doloroso. Creo que muchas mamás el día de hoy quisieran a lo mejor “estar en mi lugar”, y haber encontrado a hijas o hijos que no saben dónde están”, comenzó, haciendo inmediatamente un llamado a dar con Igor Gonzalez, principal sospechoso del asesinato de “Marita”, quien apareció muerta en el dormitorio del hombre, y que ya la Fiscalía consiguió una orden de captura.

Zamora declaró que “me duele desde el alma. He llorado y mis lágrimas son pocas para el dolor que yo siento. Me duele haberla perdido porque era una niña preciosa”, contó, dando cuenta que cientos de personas que conocieron a Pavez a lo largo de su vida llegaron hasta su velatorio. “He sentido un amor tremendo”, reconoció.

“Hoy mi hija se va a despedir como una reina, una princesa, porque eso era para mí. Mi hija fue una bendición, un angelito que Dios me prestó por 22 años maravillosos, inolvidables”, declaró emocionada, contando que fallece con proyectos inconclusos y muchos sueños por cumplir. “Ella no tenía maldad, siempre andaba con una sonrisa, era lo más dulce que existía”, ilustró, llamando nuevamente a denunciar a González. “No tomen la justicia por sus manos”, pidió.

Respecto a él, señaló que “este hombre va a pagar el daño que nos ha hecho. A mí me destruyó la vida. Toda. Yo tengo un hijo más pequeño y no tenía cómo decirle lo que había pasado con su hermana, o que su hermana ya no iba a volver. Y ni siquiera lo he traído para que se despida acá de ella porque no he tenido el coraje ni las palabras y no tengo la forma de decirle”, contó.

Igor González es buscado por la policía

Igor Yaroslav González González, es el único sospechoso por el femicidio de María Isabel Pavez. Actualmente se encuentra en calidad de prófugo, cuenta con muy pocas fotografías, tiene un tatuaje en el antebrazo y un problema en uno de sus ojos. Es mexicano y se encontraba en Chile tras haber ingresado por un paso no habilitado. Cualquier información, contactarse con PDI o Carabineros.