IPS llamó a trabajadores a actualizar cargas familiares ante el pago del Aporte Familiar Permanente

El director del Instituto de Previsión Social (IPS) en la Región de Valparaíso, Marcial Fernández, hizo un llamado a los trabajadores y trabajadoras a que actualicen y mantengan al día sus asignaciones familiares.

Lo anterior, para que puedan acceder al pago del Aporte Familiar Permanente (o ex Bono Marzo) a partir de febrero 2021, pues se trata de un requisito indispensable para recibir el pago y quiénes no lo tengan al día no podrán figurar en el listado de beneficiarios.

¿Qué es el Aporte Familiar Permanente?

Es un aporte del Estado que se paga de forma anual entre febrero y marzo a las familias que, al 31 de diciembre del año anterior, sean beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

Este monto se reajusta año a año. Durante 2020, este correspondió a $47.765 por cada carga familiar o por familia, dependiendo del grupo de beneficiarios. Aún no se maneja cuál será el valor para el pago del año 2021.

¿Qué son las Asignaciones Familiares?

Es un pago mensual que reciben los pensionados y los trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional o de forma anual para los trabajadores independientes, por cada carga familiar inscrita y acreditada.

Este valor varía dependiendo del sueldo de cada beneficiario.

¿A quiénes y cómo se paga el dinero de la Asignación Familiar?

Trabajadores dependientes (afiliados a un sistema previsional, sea AFP o ex cajas de previsión, fusionadas en el Instituto de Previsión Social, IPS): es pagado por el empleador y está incluido en el sueldo.

T rabajadores independientes : en la devolución de impuestos del año siguiente al que las cargas fueron declaradas.

Pensionados : paga la entidad que entrega la pensión (AFP o IPS) .

Subsidiados por cesantía : se paga junto al subsidio.

¿Cómo regularizo mis Asignaciones Familiares?

Para regularizar su situación, debe acudir a la caja de compensación que corresponda, al instituto de Previsión Social o, en caso de ser funcionario público, a su empleador. Y para realizar el trámite deberá presentar los siguientes documentos:

Cédula de identidad vigente del beneficiario.

Certificado de alumno regular , en caso de estudiantes que tengan más de 18 y menos de 24 años.

Dictamen de invalidez de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), tratándose de cargas o causantes inválidos.

Informe social fundado sobre la condición de abandono en el caso de cargas o causantes abandonados.

Sentencia judicial con certificación de ejecutoriada dictada por el tribunal de familia o c ertificado de nacimiento del menor en que conste la subinscripción de dicha sentencia.

No obstante, en caso de que estas no estén actualizadas, la persona mantendrá su derecho a reclamar dentro del plazo legal de un año, siempre que la situación con su empleador quede totalmente regularizada.

¿Cómo sé si soy beneficiario del Aporte Familiar Permanente?

El Instituto de Previsión Social habilitó una página donde se puede consultar con el rut y la fecha de nacimiento si recibirá el pago del Aporte Familiar Permanente. Revisa si te corresponde haciendo click aquí.