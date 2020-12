Contralor sobre deuda del Minsal a Espacio Riesco: “Nosotros ya dijimos que ese contrato era ilegal”

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el gobierno firmó este miércoles un convenio con la Contraloría General de la República (CGR) para establecer acciones y medidas frente a este tipo de casos. La reunión se desarrolló en La Moneda y contó con la participación del ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, y el contralor Jorge Bermúdez.

Precisamente la autoridad del ente fiscalizador se refirió, a la salida del encuentro, sobre los problemas en los pagos de servicios del Ministerio de Salud a Espacio Riesco, centro de eventos que fue utilizado como hospital para recibir a contagiados del Covid-19. Según la gerencia del recinto, que hizo sus descargos en un reportaje de T13, la deuda asciende a $2.900 millones.

Cabe recordar que Contraloría había declarado ilegal el segundo contrato entre el gobierno y el recinto, ya que el documento establecía la prestación de servicios de habilitación y mantenimiento del recinto que generaban pagos ya establecidos.

Al respecto, Bermúdez sostuvo que “ya cumplimos con nuestra función, que consistió en examinar la legalidad de los contratos de Espacio Riesco, y en uno de ellos, donde había inconsistencia desde el punto de vista de los servicios por los cuales se estaban pagando, que eventualmente estaban duplicados, este contrato fue representado, es decir, fue declarado ilegal”.

“Mientras eso no se aclare por parte del Servicio de Salud y la Subsecretaría de Redes, no es posible cursarlo y no es posible pagar ese contrato”, subrayó el contralor. “Ahora, al día de hoy, no ha reingresado el contrato a Contraloría, por lo tanto, no es una cosa que esté pendiente en Contraloría, para nosotros el tema no es un tema porque efectivamente ya dijimos que ese contrato era ilegal“.