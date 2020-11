Ministro Briones descartó modificar pago de impuesto en retiro del 10% y explicó cómo operará el mecanismo

Este viernes, en el marco de la discusión por el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, los ministros se desplegaron para explicar un punto controversial de la iniciativa que presentó el gobierno y que logró avanzar en su tramitación.

Durante esta jornada continuó el debate en torno al impuesto en el retiro de ahorros, materia en la que la oposición insistirá en cambios para liberar de tributación. Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones subrayó que no hará modificaciones: “Siempre es bueno mantener las reglas generales, hoy no veo razón para que vayamos innovando en aquello“.

“Creemos en el régimen general, aquí nosotros no estamos innovando respecto del régimen general”, afirmó el secretario de Estado. “Quiero ser claro, no estamos creando un impuesto, ninguno, estamos simplemente aplicando lo que existe. Aquellas personas que les corresponde pagar algo, tendrá que pagar algo, por un ingreso que en el pasado no tributó, así de simple”.

En esa línea, Briones insistió en que “ocho de cada diez chilenos y chilenas no pagan impuesto a la renta. Por lo tanto, no se ven afectados en nada, y como lo hemos dicho, de ahí para delante la tasa es progresiva, es decir, parte chiquitita al principio, y termina muy alta al final para las muy altas rentas. Ese principio hay que honrarlo, hay que respetarlo, porque está en nuestro ordenamiento”.

Además, remarcó que “hemos planteado una propuesta que no innova en esta materia, que es respetuosa del régimen general, que vuelvo a insistir: la gran inmensa mayoría de quienes decidan hacer un retiro, no van a pagar un peso de impuesto, porque esa es la realidad de nuestro país en materia de quién paga las tasas de impuesto”.

“Quienes pagan impuesto, saben cómo funciona esto, en la operación renta, todos los meses de abril, uno en función de lo que ganó, tiene que pagar impuestos, quien tiene un contrato formal, ese impuesto se lo ha retenido el empleador, y por lo tanto, sencillamente si tiene un ingreso adicional, pagará el adicional que le corresponda en abril”, añadió.

Sobre lo anterior, Briones recordó cómo se hacen los descuentos respectivos y que no pagan impuesto las personas que ganan un sueldo inferior a $700 mil.

“Dicho de otra manera, una persona que gana $1 millón, todos los meses, paga aproximadamente de $12 mil mensuales en impuesto a la renta. O si usted prefiere, en abril va haber pagado algo así como $145 mil en impuesto. Esa es la forma como funciona”, indicó, en alusión a la mencionada operación renta que se realiza durante ese mes.

Respecto de la situación de los desempleados, apuntó que “si la persona, por ejemplo, que gana $1 millón, está desempleada hace seis meses, esa persona es como si hubiese tenido un sueldo de $500 mil todos los meses, porque estuvo la mitad del tiempo desempleado, pues bien, en ese caso no va a pagar ningún impuesto, porque su renta es anual”.

“En consecuencia, una persona que ganaba $1 millón, pero que está desempleada la mitad del año, no va a pagar un solo peso, y por ende si hace su retiro, tampoco va entrar en un tramo que tenga que pagar”, concluyó el ministro.