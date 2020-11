Consejo Asesor Covid-19 tras reapertura de fronteras: “El problema es reemplazar la cuarentena por un sistema de vigilancia que aún no está funcionando”

“A partir del 8 de diciembre todos los países van a tener las fronteras abiertas. No va a haber cuarentena, pero sí una fiscalización y vigilancia activa”. Así respondió la subsecretaria Paula Daza respecto de si existía un interés por fomentar el turismo al momento de eliminar el confinamiento a extranjeros que lleguen a Chile luego de la “marcha blanca” que inició este 23 de noviembre.

Si bien Daza descartó un interés que no sea el sanitario, hace 10 días el ministro de Economía, Lucas Palacios, celebraba la medida apuntando a que “esperamos que en lo que resta del año podrían alcanzar a llegar cerca de 300 mil turistas extranjeros“.

Palacios señaló además que esta “es la única forma que podemos ir avanzando para la incorporación de nuevas industrias y, por lo tanto, nuevos puestos de trabajo, porque eso es lo que hay que tener siempre como principal objetivo”.

Contactada por ADN, la doctora Catterina Ferreccio, integrante del Consejo Asesor Covid-19, recordó que “la epidemia entró a Chile por las fronteras y más aún por la vía aérea, entró por el aeropuerto Arturo Merino Benitez”.

En esta línea, fue enfática en decir que “los países que han tenido mayor eficacia en el control de esta pandemia son los que primero cerraron las fronteras”, agrega que “está claro que las fronteras pueden ser una puerta de entrada bien potente para esta infección”.

La epidemióloga de la Universidad Católica señaló que “es verdad que actualmente tenemos altas tasas de infección en el país y algunos argumentan que tal vez los que ingresan no traen tanta más infección, sin embargo, el tema es que los viajeros son un grupo de riesgo”.

Ferreccio sostuvo que los que vienen de Europa, Norteamérica y los países endémicos “generalmente cuando toman el avión están asintomáticos o con síntomas leves, pero el problema es que incluso aunque se hayan hecho un examen de PCR ellos podrían estar incubando. Por lo tanto, no se puede descartar solamente con el PCR previo”. Además, sentenció que este “filtra un poco, pero no quita el riesgo”.

Las recomendaciones de los especialistas

La última minuta del Consejo Asesor titulada “Prevención del ingreso de SARS-CoV-2 por las fronteras” del 15 de octubre, detalla que “en el país se registró el ingreso de centenares de casos importados entre el 3 y el 16 de marzo, los que rápidamente sobrepasaron la capacidad de seguimiento de viajeros de la autoridad sanitaria, con la consecuente diseminación, dando inicio a la transmisión comunitaria local”.

El texto continúa: “En el momento actual, en que la misma Organización (OPS) ha advertido sobre oleadas y brotes recurrentes de COVID-19, parece poco prudente volver a ese escenario de fronteras abiertas, con medidas que demostraron ser insuficientes para nuestra realidad local. Además, esta actividad distraería recursos que en este momento son indispensables para las acciones de testeo, trazabilidad y aislamiento en el país”.

A eso agregan que “en la medida en que la transmisión interna disminuya, serán más relevantes las infecciones originadas por viajeros en particular de Latinoamérica, que ahora es un gran foco de infección activa, por lo tanto, tenemos riesgo de ingreso de casos infectados por vía aérea y por vía terrestre”.

El grupo de expertos y expertas eso sí reconocía que en la medida en que la transmisión de Covid-19 disminuye en el país, “será natural la presión por abrir las fronteras en Chile”. De hecho y en “anticipación” a ello, la Subsecretaria de Salud Pública les solicitó una recomendación para el ingreso seguro de personas al país.

En este sentido, la primera recomendación fue “mantener el cierre de fronteras a extranjeros no residentes que realicen viajes no esenciales”. Evidentemente, la decisión fue otra. En este mismo punto, el Consejo Asesor señaló que “todas las medidas que se recomiendan deben ser implementadas una vez que se establezca y valide el sistema de seguimiento de viajeros”.

A voluntad de los turistas

La Dra. Ferreccio ve con dudas la implementación de la plataforma: “El sistema de seguimiento está recién en el diseño, todavía no está funcionando, está en prueba, y todos los que hemos creado sistemas de información sabemos que esto no se puede improvisar, uno lo diseña en teoría, pero en la práctica siempre ocurren problemas, y eso yo dificulto que se solucione de acá al 7 (de diciembre)”.

Apuntó además a que “el problema es reemplazar la cuarentena por un sistema de vigilancia que aún no está funcionando”.

Por su parte, la doctora Ximena Aguilera, también integrante del Consejo Asesor Covid-19, indicó a ADN que la información que se les dio desde el Minsal es que desde el 23 de noviembre al 7 de diciembre “van a probar la aplicación que van a usar para los viajeros”.

Puntualizó que si ésta no funciona “no podrán levantar la cuarentena”, aunque puntualizó que si este plan da los resultados esperados, efectivamente reemplaza la cuarentena, punto que también fue recomendación de la minuta del grupo de especialistas.

Aguilera fue cauta al aseverar que “aquí hay que ver cómo funciona, probarlas de a poco y ver gradualmente si funciona o no”.

Álvaro Erazo, exministro de Salud y también integrante del Consejo Asesor, sostuvo que “hay que ser muy cauteloso y particularmente aplicar el criterio y el buen concepto de gradualidad, porque es indudable que no se puede partir sin tener evidencia de que el modelo operacional que vamos a tener —entre ellos la plataforma— que permite un monitoreo, un seguimiento, esté absolutamente madura, esté operando con resultados que den cuenta que efectivamente la trazabilidad esté funcionando a plenitud”.

Erazo agregó que la recomendación ha sido que con la información que entreguen los turistas hay que ver “cómo está operando” y de ser necesario “hay que evaluar las opciones incluso de estar con medidas que puedan ser de mayor refuerzo, porque indudablemente si nosotros bajamos la guardia, vamos a tener un factor de riesgo adicional”.

La respuesta de la autoridad sanitaria

En el Ministerio de Salud, quien está a cargo de esto es la Subsecretaría de Salud Pública, que lidera la doctora Paula Daza. Desde el organismo explicaron a ADN cómo funciona la plataforma.

Primero, se escanea un código QR del pasaporte y eso redirecciona inmediatamente a un correo electrónico registrado. Luego, ese email llega con un link para ingresar a REDCap, ahí se ingresan datos de ubicación y síntomas, por ejemplo. Esto llegará tres veces al día (mañana, tarde y noche) por 14 días.

Desde dicha Subsecretaría aseguran que la plataforma está operativa. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no fue recibida alguna visualización, ejemplo o datos de cuántas personas extranjeras ya la han usado. Podrían hacerlo en las próximas horas.

Según datos de la PDI, a la que tuvo acceso ADN, ingresaron a Chile hasta las 15:00 horas de este lunes 23 de noviembre, 378 personas. Aquí el detalle de los 10 países de procedencia con más ingresos:

La doctora Daza en la vocería del día lunes en el Palacio de La Moneda, señaló que “nosotros hemos implementado este plan para los primeros 15 días, principalmente para que las personas que vienen llegando a nuestro país se familiaricen con el plan que vamos a tener en Chile”.

En tanto, Ximena Fernández, epidemióloga y académica de la Universidad Central, aseguró que este plan va a ayudar a la tarea de trazabilidad “en caso de que aparezcan nuevos casos y principalmente que hayan sido exportados desde el extranjero”.

La doctora Fernández añadió que es “difícil” que un extranjero que venga de vacaciones estés 14 días en cuarentena y “en ese sentido se entiende esta medida”. Agrega que hay que “hacer un llamado a todos los turistas que ingresan a nuestro país a responder de manera responsable a este correo que les va a llegar diariamente para poder hacer un seguimiento adecuado”.

Los esfuerzos en otra dirección

La flexibilización de las medidas de control habilitadas durante este año en relación al ingreso de personas que no son residentes, para la doctora María Paz Bertoglia, presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, “es bastante peligroso” y “conlleva un riesgo alto de aumento de brotes”.

Además, Bertoglia aseveró que ve con “preocupación” que nuevamente no se hayan seguido las recomendaciones del Consejo Asesor: “Nuestro país no puede darse el lujo de volver a tener un alza de casos y brotes que no podemos controlar”.

Bertoglia criticó que los esfuerzos del Gobierno “no están destinados a fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que está débil”, sino que se dirigen a lo contrario: “Sabemos que con estas medidas pueden aumentar los brotes y puede aumentar la ocupación de camas críticas y lamentablemente la letalidad”.