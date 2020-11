¿Es seguro el cigarrillo electrónico? Presidente de vapeadores en Chile lo defiende: “Hay que recordar que los adultos tienen derecho a decidir sus propias acciones”

Francia anunció que incluirá al cigarrillo electrónico en su estrategia para el Mes sin Tabaco 2020. ¿Qué está pasando en Chile al respecto? “Hay mucha desinformación que hace que la gente tenga una visión negativa del cigarrillo electrónico, pero es una tremenda herramienta para la reducción de daños por tabaquismo”, según contó en Ciudadano ADN Ignacio Leiva, secretario general de la Asociación por la Reducción de Daños del Tabaquismo en Iberoamérica y Presidente de la Asociación de Consumidores de Vaporizadores en Chile.

Leiva advirtió que “se han entregado noticias sin ningún fundamento científico” en relación a que los vaperos tendrían mayores complicaciones por Covid. Un estudio, publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine, que indica que un 18% de los fumadores a quienes se les entregó un cigarrillo electrónico dejaron de fumar. “Hoy se está atacando al cigarrillo electrónico mientras se sigue vendiendo el Chantix (medicamento que se vende con receta cuyos componentes bloquean los receptores de nicotina del cerebro), que tiene efectos nocivos comprobados”.

El cigarrillo electrónico “asemeja la sensación y el hábito de fumar sin sus efectos nocivos”, recordó Leiva, aunque puntualizó que “no decimos que sea inocuo, pero es 95% menos dañino que el tabaco. Eso no lo decimos nosotros, ha sido establecido por estudios y por el Real Colegio Médico de Inglaterra”.

Hoy, en el mundo, existen 68 millones de vaperos, “personas que cambiaron su vida por cambiarse del cigarrillo tradicional al vapeo. No hay un solo enfermo con un cuadro grave que haya sido provocado por el cigarrillo electrónico”, aseguró Leiva, agregando que este dispositivo no produce cáncer, ya que en el cigarrillo tradicional “lo que mata a la gente es el monóxido de carbono y el alquitrán. En el cigarrillo electrónico desaparece esa combustión. No es que el tabaco sea cancerígeno, es la combustión”.

Además, hay otros estudios como el del CSIC de España, que demostraron que en el cigarrillo electrónico no existe el vapeador pasivo, por lo que “no existen riesgos asociados en quienes rodeen a un consumidor de estos productos. Eso debería ser suficiente”, afirmó Leiva.

Pese a todo lo anterior, la OMS sentenció que los cigarrillos electrónicos son perjudiciales para la salud, y particularmente peligrosos cuando los usan los adolescentes, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacos. Leiva insiste en que “eso fue desmentido y tuvieron que descartar los estudios. Se descubrió que muchísimos de los pacientes que habían sido estudiados, habían sufrido infartos dos, cinco y hasta diez años antes del estudio. Ese estudio fue una vergüenza internacional”.

“Yo no voy a decir nunca que el cigarrillo electrónico no hace daño. Esto es un medicamento desarrollado para que la gente deje de morirse por el tabaco tradicional”, insistió Leiva. Y, según agregó, en el vaporizador es posible decidir el nivel de nicotina, e incluso ir bajándolo paulatinamente hasta cero. “Hay que recordar que los adultos tienen derecho a decidir sus propias acciones”.

Respecto al uso de estos dispositivos, existen tres proyectos de ley, dos durmiendo en la Cámara de Diputados y uno en el Senado, que intentan regular su uso, pero cuando pasan al momento de las indicaciones, “se le hacen un montón, brutales”, lo que para Leiva demostraría “una intención pro-tabacos y pro-tabacaleras. Se prohibe decir que el cigarrillo electrónico es menos dañino que es tradicional, cuando hay estudios reconocidos por el mundo. Me siento como Galileo. Da lo mismo lo que diga la ciencia. Eso no es solo un atentado a la libre expresión, sino a la libre información y a la libre conciencia. Este proyecto pretende poner una mordaza, no solo a los usuarios, sino a la ciencia mundial”.

Leiva hizo énfasis en que “no queremos menores vapeando. Tienen que caer las penas del infierno para quien le venda un cigarrillo electrónico a un menor”. Él mismo confesó que comenzó a fumar a los 11 años, llegó a fumar hasta tres cajetillas y media diarias “sin asco”. Para dejar de fumar, probó no solo con el Chantix, sino con psicólogos y hasta con hipnosis. “Nada me funcionó. Y con el cigarro electrónico logré dejar de fumar en dos días”.

“Nosotros, los ex fumadores y los vaperos actuales, somos víctimas de las tabacaleras”, afirmó Leiva, quien tuvo una hermana que sobrevivió a un cáncer al pulmón, “hasta que una semana después me descubrieron cáncer a mí. Te juro que yo no sentí nada respecto a mí mismo, lo único que sufría era que mi familia sufriera de nuevo”. Al respecto, recordó que “esta lucha no es solo por los vaperos. Cada vez que salvas a un fumador, estás salvando a una familia. El tabaco mata a muchísima más gente que el Covid. Es la pandemia más larga, y es evitable. Imagínate a cuánta gente pudiéramos salvar si tuviéramos políticas públicas”.

Leiva también responsabilizó a las farmacéuticas del desprestigio del cigarrillo electrónico. “Ellas tampoco quieren que el tabaco deja de existir, porque producen productos contra el tabaco o los problemas respiratorios. En Alemania, Pfizer fue denunciada por entregar recursos a las campañas contra el vapeo”.

Por último, el activista hizo un llamado a cambiarse al vapeo. “El vapeo salva vidas. Vapear no es fumar. El cigarrillo electrónico no contiene tabaco en ninguna de sus partes”. Además, criticó que los proyectos de ley pendientes incluyen a este dispositivo en la Ley de Tabaco, “y lo que nosotros creemos es que tiene que tener una regulación especial”.