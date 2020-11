Ministro Paris y polémica por sueldo de los médicos del sector público: “No hay posibilidad de bajarlos”

“No hay posibilidad de bajar los sueldos”, con estas palabras el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió la mañana de este lunes a la polémica por la cantidad de dinero que ganan los médicos en el sector público, luego que el propio ministro comentara los montos en un programa de televisión la semana pasada.

Durante la entrega del balance del estado de la pandemia en el país, Paris aclaró que “la entrevista fue ninguneada por los médicos, pero no se va a bajar ningún sueldo, no se pueden bajar los sueldos, las contrataciones para los médicos se rigen por diferentes leyes (…) No es verdad que se vaya a bajar los sueldos, además de los sueldos de los médicos, el personal de salud recibe algunas asignaciones que algunas son permanentes y otras que no son permanentes, pero los sueldos se fijan por ley, no hay posibilidad de bajar los sueldos”.

El titular del Minsal reconoció además que hablar de los montos “fue un error”, aunque puntualizó que no pediría disculpas.

“No me voy a referir a los montos, porque creo que eso fue un error, hablar de montos o sueldos porque crea diferencias dentro del equipo de salud fue un error, pero no creo que debiera pedir disculpas”, aseguró el ministro.

El ministro se refirió así a la polémica que especialmente estuvo presente en redes sociales durante el fin de semana, donde diversos médicos del sector público aseguraron no ganar el dinero que el titular del Minsal aseguró como sueldo, y mucho menos haber recibido “un bono” durante la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus.