Senadores presentarán proyecto que regula precios en los exámenes entre Fonasa y clínicas privadas

Los senadores de oposición Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Carolina Goic (DC) anunciaron que presentarán un proyecto de ley que regule los precios en los exámenes entre Fonasa y clínicas privadas, tras un estudio que hizo la Superintendencia de Salud y el cual detectó diferencias cercanas al 600% entre análisis de un mismo tipo.

“Están cobrando exámenes que nos parece absolutamente usureros, que atentan el derecho a la salud, porque los elementos de salud no son bienes privados, son bienes públicos. Esto ¿qué quiere decir? Que los pacientes no deciden nada, no tiene las posibilidades de no utilizarlo, no comprar el medicamento, no hacerse el examen, porque riesgo de su vida y está enfrentado a capturas”, argumentó Girardi.

Por su parte, Quinteros comentó que “queremos un seguro único universal que sea establecido para todos los chilenos y por supuesto, si algunas personas quieren su seguro complementario para un mejor hotelería, bienvenido sea y espero que el Ejecutivo también asuma y le dé la urgencia necesaria al proyecto que estamos presentando“.

El proyecto que presentarán los parlamentarios pone como tope máximo de rentabilidad un 50% respecto al arancel de Fonasa, también se pretende obligar a las clínicas privadas a publicar los precios de los exámenes para que la gente pueda decidir dónde le conviene realizarse cada estudio.

Al respecto, el presidente de Clínicas de Chile A.G, Alfredo Schönherr, aseguró que “todos los precios son transparentemente informados y las personas pueden conocerlos antes de acceder a su atención para así tomar decisiones informadas”.

“Por tanto, se explican y responden a los distintos costos que enfrenta cada institución originados en diferencias en costos de especialistas, médicos, infraestructura, valor de la tecnología utilizada, las condiciones de la prestación; por seis clínicas que tienen el servicio de 24 horas para la realización de exámenes y en algunos casos cumplimientos de exigencias de acreditaciones internacionales”, agregó.