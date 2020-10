Director nacional del IPS y bonos pendientes de cobro: “Estamos hablando de 137 mil familias”

El director nacional del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado, destacó que hay 137 mil familias que tienen pendiente el cobro de los bonos Emergencia Covid-19, Ayuda Familiar y Aporte Familiar Permanente (bono Marzo).

Para esto, el Gobierno lanzó este martes la campaña “No pierdas tu bono”, para que las personas cobren estos beneficios pendientes.

“En general, todos los bonos los pagamos de manera automática, para aquellas personas que tienen por ejemplo CuentaRut o tenemos sus datos de depósito (…) Más de el 95% ya fueron pagados”, comenzó sosteniendo Coronado en ADN Hoy.

“Siempre en este tipo de iniciativas queda un saldo de personas que por algún motivo, desconocimiento o porque tienen alguna barrera tecnológica, no lo cobran. Esta campaña está dedicada para aquellas personas”, indicó.

“Estamos hablando de 137 mil familias, hay familias que tienen más de un bono pendiente. Son cerca de 7 mil millones de pesos“, destacó.

Según detalló, en el caso del Bono de Emergencia Covid-19, quedan 66 mil familias por cobrar, en el Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo) 40 mil familias, y en el Bono de Ayuda Familiar, de diciembre de 2019, faltarían 31 mil familias.

“En estos bonos en particular no tienen que postular, son automáticos. En la medida que tengamos la información de depósito les depositamos directamente en su CuentaRut, no tienen que hacer ningún trámite. Lo que nos quedan son saldos presenciales de personas que no por algún motivo no han accedido a la información”, aclaró.

Para revisar si no has cobrado alguno de los bonos mencionados el Gobierno habilitó la página bonospendientes.cl.