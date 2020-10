El plebiscito, los constituyentes y defensa a Pérez y Desbordes: Los temas que marcaron las entrevistas que concedió el Presidente tras el plebiscito

El día después del plebiscito del domingo, en el que ganó el Apruebo y la Convención Constitucional por una amplia mayoría, el Presidente Sebastián Piñera realizó un consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, para luego recibir a los canales de la televisión abierta y conceder una serie de entrevistas.

Dado que la mayoría de los militantes del oficialismo —principalmente la UDI y un ala de RN— adherían a la opción Rechazo, el Mandatario fue consultado por cuál fue su opción a la hora de votar. “En nuestro sector, incluso en el gabinete, había división (…) Hasta mi mujer me lo pregunta todas las noches y a ella no le he contestado. Es un secreto de alcoba“, señaló Piñera a T13.

Uno de los temas que ha marcado la jornada del Ejecutivo es la intención de algunos de sus integrantes de postular a la Convención Constitucional. “Hay algunos ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores que han manifestado su intención, pero la fecha clave es cuando se inscriben las candidaturas que es el 11 de noviembre”, afirmó el Presidente a Meganoticias.

Sobre el tipo de órgano que venció en el plebiscito, agregó al mismo canal que “es una clara señal a los políticos de siempre, donde me incluyo, que tenemos que escuchar más y mejor a la ciudadanía. Tenemos que ser más sensibles frente a sus demandas y actuar con más urgencia en las soluciones. Es un llamado de atención que ojalá lo escuchen todos los políticos de siempre”.

“Yo siempre he querido perfeccionar la Constitución, está en nuestro programa de Gobierno. De hecho el 12 de noviembre del año pasado, después de un día de violencia extrema, le propusimos al país un triple acuerdo: Uno por la justicia social, uno por la paz y uno por la nueva Constitución”, expresó también a 24 Horas.

Los tiempos difíciles

El Presidente Piñera también fue consultado sobre el estallido social, cuyo aniversario estuvo marcado por manifestaciones masivas e incidentes. “No anticipamos lo que ocurrió el 18 de octubre. Muchos creen que lo anticiparon porque dijeron que en Chile había problemas, eso lo sabíamos todos. Lo que pasó el 18 de octubre fue algo que cambió en forma definitiva todo el transcurso de la vida en sociedad“, sostuvo al noticiario conjunto de Chilevisión y CNN Chile.

Desde las señales de Turner le consultaron acerca de la frase “estamos en guerra contra un enemigo poderoso” y la filtración de fragmentos del informe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) que impulsó dichas palabras.

“Lo que dije esa noche fue que teníamos que enfrentar a un enemigo muy poderoso que no respetaba nada ni a nadie. A quién me refería: a los que quemaron las estaciones del Metro, los que quemaron las iglesias, los que intentaron quemar un hospital. Depende de qué es influencia extranjera. De que a través de las redes sociales hubo una intervención es evidente y está comprobado“, puntualizó Piñera.

Respecto de las movilizaciones y las protestas en las calles que han persistido en el último tiempo, el Mandatario sostuvo a 24 Horas que “las manifestaciones de la gente son un derecho que está contemplado en la Constitución y es un derecho de toda democracia, y nosotros respetamos y protegemos ese derecho, pero una cosa muy distinta es los delincuentes y los violentistas“.

Respaldo a sus ministros

El Presidente Sebastián Piñera también se refirió a la acusación constitucional contra el ministerio del Interior, Víctor Pérez. Especialmente, fue consultado sobre una presunta responsabilidad del Ministerio de Defensa —hoy a cargo de Mario Desbordes— en el control de las Fuerzas Armadas en el contexto del Estado de Excepción por el Covid-19.

Desbordes respondió este lunes que la responsabilidad era del Ministerio del Interior. Similar contestación realizó Piñera a Meganoticias: “Hoy día estamos bajo un Estado de Excepción de catástrofe, y por lo tanto lo que tiene que ver con el Covid, los jefes de la defensa tienen la responsabilidad de los cordones sanitarios, de resguardar la salud, de evitar que se incumplan las normas sanitarias, pero la responsabilidad del orden público recae siempre en el Ministerio del Interior“.

“Yo creo que ni el ministro Pérez ni el ministro Desbordes han cometido ninguna ilegalidad, y en consecuencia no hay ninguna razón para acusarlos constitucionalmente”, agregó Piñera.

Además, comentó que “el ministro Pérez decidió retirar los argumentos de su defensa, pero lo importante acá es que tanto el ministro Víctor Pérez como el ministro Mario Desbordes lo único que han hecho es cumplir con su deber dentro del marco de la Constitución y las leyes”.