Ministro Mario Desbordes: “Carabineros de Chile depende del Ministerio del Interior”

Este lunes, el ministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes, señaló durante su exposición en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Víctor Pérez, que “Carabineros depende del Ministerio del Interior“.

Esto luego que el abogado del jefe de gabinete argumentara ante los parlamentarios que estudian el líbelo acusatorio, que la policía uniformada “no se hallan bajo dependencia y/o control del Ministro del Interior y Seguridad Pública, sino que, de los señores jefes de la defensa nacional, que forman parte de las Fuerzas Armadas, que a su vez dependen del Ministerio de Defensa”.

Desbordes agregó que el vínculo de Carabineros hacia la cartera del Interior “no se suspende en el Estado de excepción” constitucional.

Respecto a los polémicos dichos del representante de Pérez, el ministro Desbordes sostuvo que “no le atribuyo ninguna intención al ministro del Interior en término de querer responsabilizarme, para nada. Creo que el ministro del Interior y la defensa han actuado de buena fe, no veo ninguna mala intención, nada”.

“La relación de este ministro con el ministro del Interior es muy buena y sigue siendo muy buena, y lo sigo con total sinceridad, ustedes me conocen, no me caracterizo por no decir las cosas”, agregó.

Finalmente, Desbordes manifestó no compartir “ese ese punto de vista planteado por la defensa y el propio ministro del Interior ha señalado, luego en (el diario) El Mercurio del viernes, que esto se habría modificado en términos de cuál es el camino que sigue la defensa”.