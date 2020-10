Papa Francisco nombró cardenal a arzobispo de Santiago, Celestino Aós

Durante la mañana de este domingo, el Papa Francisco nombró la creación de 13 nuevos cardenales, entre los que está el arzobispo de Santiago, Celestino Aós.

Así, el 28 de noviembre será el consistorio en el que se creará a Aós como “príncipe de la Iglesia Católica”, ya que el título de cardenal es equivalente a un título nobiliario.

Al ser nombrado cardenal, Celestino Aós puede participar en un eventual cónclave que elija a un nuevo Papa, y por tanto, también ser candidato a serlo.

Aós es miembro de la orden de los Hermanos Menores Capuchinos, y asumió el arzobispado de Santiago el 27 de diciembre de 2019, en reemplazo de Ricardo Ezzati, y en medio de los escándalos por las acusaciones e investigaciones por abusos sexuales en la iglesia chilena.

Among the 13 new cardinals named by Pope Francis today are Arch. Wilton Gregory of Washington, D.C.; Arch. Marcelo Semeraro, prefect of the Cong. for Saints' Causes, Arch. Celestino Aos of Santiago, Chile and Father Raniero Cantalamessa, precher of the papal household pic.twitter.com/MRmld9FKuo

