¿Es cierto que lloverá el día del plebiscito? Meteorólogo Gianfranco Marcone responde: “Vamos a tener un muy buen día para ir a votar”

¿Es cierto que lloverá el día del plebiscito, este 25 de octubre? Ciudadano ADN consultó a un experto, el meteorólogo Gianfranco Marcone. “Quizás pueda caer algo en el sector precordillerano. Pero vamos a tener un muy buen día para ir a votar, con una temperatura agradable: 22 a 23 grados en Santiago”, aseguró.

Eso sí, hay precipitaciones aseguradas en el sur del país, desde La Araucanía hacia el sur. En la noche se podrían extender hacia el Bio Bio, pero en la Metropolitana “aún está por verse”.

“Hay que aplicar protector solar, y andar con una botella de agua si toca esperar mucho rato”, recomendó Marcone, ya que frente al sol, la sensación térmica es distinta y puede provocar sofocación o alergias.

A propósito del evento cívico, Marcone reflexionó que, en una Nueva Constitución, “tendría que ir como columna vertebral” el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. “La real pandemia es el cambio climático. A esta pandemia le vamos a encontrar vacuna, pero el cambio climático en 20 años va a matar más gente que el coronavirus”.

Durante estos meses de confinamiento, el meteorólogo aseguró que no ha parado de trabajar. “He estado yendo al canal, con todas las medidas de cuidado”. Además, en la organización donde trabaja en paralelo a la televisión “tenemos teletrabajo hace tiempo, así que eso no fue tan complicado”. Lo más complicado, reconoció, fue “no poder ver familiares cercanos. Gran parte de mi familia está en la Quinta Región y no los he visto por siete meses”.