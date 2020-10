“Quise manifestarme y ahora me falta un ojo”: Enfermera con trauma ocular busca encontrar a los culpables a un año del 18-O

View this post on Instagram

Hola! 🌹 Les pido, por favor, ayuda para difundir estas imágenes. En mi caso no hay muchas pruebas audiovisuales sobre mi agresión, por lo que si tienen cualquier video en que pueda aparecer yo o los lugares por donde transité lo agradecería mucho. Sirve todo lo que haya sido grabado el 28 de octubre, desde como las 16.30 a las 17.30 en los alrededores del paseo Bulnes, calles Alonso de Ovalle y Tarapacá. Enviar la info a natalia.fernanda.ac@gmail.com. Gracias!