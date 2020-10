Investigación por muertes Covid-19: Defensas de Jadue y Mañalich quedaron “conformes” con la decisión de la Suprema

“Conformes” y satisfechos se mostraron los abogados defensores del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y del exministro de Salud, Jaime Mañalich, luego que la Corte Suprema ordenara al Ministerio de Salud (Minsal) entregar de forma parcial al Ministerio Público los correos electrónicos del extitular de la cartera en el marco de la investigación por los fallecidos de Covid-19 y el presunto ocultamiento de información de la pandemia, tras la querella interpuesta por el edil.

Al respecto, Ramón Sepúlveda, representante de Jadue, indicó que “creemos que es la decisión que tenía que tomar la justicia respecto a este acceso. Haberla negado habría generado una impunidad que no tendría ningún precedente y que sería muy dañina para el sistema judicial y el sistema político de nuestro país”.

Además agregó que “esto marca un precedente porque si hay otras comunicaciones entre otras personas del gobierno o autoridades querelladas, efectivamente el ministerio de salud no se va poder oponer o si ejerce el derecho de oponerse, la corte suprema ya ha marcado la línea respecto a que se tiene que tener acceso a esta información”.

Por su parte, Gabriel Zaliasnik, abogado de Mañalich, señaló que “me parece que es una gran decisión, además es una decisión inédita, no había precedentes en este sentido en el pasado (…) Me imagino que ahora el Ministerio Público va a tener que acotar la diligencia y bueno, se le hará entrega por supuesto de todos los correos que puedan no verse afectado por esta restricciones que impone la Corte Suprema”.