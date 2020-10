Gobierno Digital negó que hackers hayan accedido “a información relacionada a Clave Única”

Gobierno Digital, repartición que depende de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), negó este miércoles que hackers hayan accedido “a información relacionada a Clave Única”, tras el ataque cibernético del cual fueron víctimas el pasado 8 de octubre.

A través de un comunicado, la división reconoció que efectivamente hubo un ataque virtual, pero aclaró que no se robó la base de datos de las Claves Únicas, como denunció una nota de prensa, ya que no existe un registro como tal de las contraseñas.

“No existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de Clave Única de los chilenos. Lo que se almacena no es la contraseña, sino un código complejo o cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario. Esto quiere decir que no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original, a partir de este código cifrado”, explicaron en el documento.

Gobierno Digital agregó que la información de lo sucedido ya se encuentra en manos del Ministerio Público, organismo que tendrá que investigar qué pasó y a qué información puntualmente afectó.

Con todo, puntualizaron que “a partir de lo sucedido y para dar mayor tranquilidad a los usuarios de Clave Única, se definió iniciar un proceso de actualización de contraseñas, en forma gradual y escalonada. De esta forma, la próxima vez que un usuario acceda al sistema deberá realizar esta acción. Esto se enmarca en el proceso de mejora continua que se viene aplicando al sistema desde marzo de 2018″.