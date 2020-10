Recepción irregular del Bono Clase Media: Fiscal nacional anunció probable “reproche penal intenso” a quienes no devuelvan el dinero

La tarde de este viernes, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a la polémica recepción irregular del Bono Clase Media que hicieron más de 437 mil personas, de los cuales, 37.100 trabajan en el sector público.

El jefe del Ministerio Público comentó que varios de estos funcionarios tienen una relación con la propia Fiscalía, “pero estamos recabando los antecedentes de todas personas, pues bien existirían situaciones en las cuales las personas a través de engaño habrían obtenido este bono“.

“Aquí nos vamos a encontrar con muchas situaciones. Nos vamos a encontrar situaciones en las que hubo errores, situaciones en que simplemente no hubo dolo. Pero también nos vamos a encontrar con situaciones que son particularmente graves”, agregó.

“Reproche penal intenso”

Abbott también se refirió a las sanciones que podrían recibir las personas involucradas, afirmando que “seguramente van a tener un tratamiento diferente las personas que devuelvan ese monto a quienes no la devuelvan. Quienes no la devuelvan probablemente tengan un reproche penal intenso y los que la devuelvan tengan una situación diferente dependiendo de quién es la persona que solicitó este beneficio. Porque si la solicitó una persona que tiene recursos y que no tiene ninguna necesidad, el juicio de reproche es bastante más intenso“.

A juicio del persecutor, si un funcionario público de alto nivel recibió el beneficio de manera irregular, “el reproche debe ser muy intenso”. Sin embargo, dicha sanción no le debería aplicar de la misma manera a un trabajador del Estado de rango menor.

Respecto a los funcionarios de la fiscalía que están siendo investigados, Abbott señaló que “vamos a abrir investigaciones administrativas, vamos a ver qué nos dicen, por qué razón cobraron ese bono. Y probablemente algunos tengan explicación y otros no”.

“Los que no tengan tendrán algún reproche por parte nuestra en el ámbito administrativo, sin perjuicio del reproche penal que corresponda. Teniendo siempre presente que tenemos que discernir entre las personas quienes cometieron este presunto ilícito“, concluyó.