Investigación por muertes Covid-19: Exfuncionaria de epidemiología aseguró que le pidieron “manipular la base de datos”

“Nos pidieron que modificáramos el informe y la base de datos a lo que el ministro había dicho”, es parte de la declaración judicial de la exfuncionaria de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsal), Andrea Albagli, realizada en el marco de la investigación por las muertes de la pandemia del coronavirus Covid-19, tras la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el Presidente Sebastián Piñera, el exministro Jaime Mañalich, y los subsecretarios de Salud, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

Según explicó la experta en la declaración realizada con fecha 30 de septiembre, y divulgada este miércoles por el diario La Tercera, el 24 de abril la información entregada por Mañalich de manera pública no coincidió con la que tenía Epivigila, por lo que “cuando ya había recibido la base datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos”.

Albagli además dijo que renunció a su cargo de jefa de enfermedades no transmisibles del Minsal en parte porque “me sentía éticamente muy incómoda con la forma en que se manejaba la pandemia”.

Durante este martes, los abogados de las autoridades investigadas, enviaron un documento a la Corte Suprema pidiendo que no se autorice el retiro de información desde el Minsal como lo pide el Ministerio Público, coincidiendo con lo que ha dicho el actual ministro, Enrique Paris, en el sentido de que dichos datos pondrían en “peligro la seguridad nacional”.