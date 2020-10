Investigación por muertes Covid-19: Abogados del Presidente Piñera, Mañalich, Daza y Zúñiga apoyaron negativa del Minsal de entregar documentos

A través de un documento enviado a la Corte Suprema, los abogados del Presidente Sebastián Piñera, del exministro de Salud, Jaime Mañalich, y de los subsecretarios de Salud, Paula Daza y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, rechazaron la diligencia que ordenaría el retiro de información desde las dependencias del Ministerio de Salud (Minsal) en el marco de la investigación por la muerte de pacientes con Covid-19, querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En un escrito de más de 30 páginas, los representantes de las autoridades aseguraron que la decisión de no entregar los documentos y correos electrónicos del exministro Mañalich no es “infundada”, agregando que “ni tampoco dicha diligencia resulta necesaria para el éxito de la investigación“.

En ese mismo sentido señalaron que “no sólo la diligencia de incautación resulta carente de límites razonables y excesiva, sino que derechamente la investigación se sostiene sobre hechos atípicos. El Ministerio Público no ha hecho siquiera el esfuerzo por explicar cómo y en qué forma podemos estar frente a hechos que preliminarmente pudieran revestir el carácter de delito. Se ha limitado torcida y fraccionadamente a reproducir las síntesis de algunas declaraciones, que en su conjunto no refieren lo que el Fiscal pretende”.

En definitiva, piden que se declare improcedente la diligencia de retiro de información, apoyando en todo momento la decisión del ministro Paris, y además remitieron un documento mediante el cual pidieron al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que cambie a los fiscales a cargo de la indagatoria y designe en su reemplazo, a un persecutor regional.