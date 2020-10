Polimá Westcoast denunció haber sido víctima de asedio por personal de Seguridad Ciudadana de Vitacura y acusó “racismo”

View this post on Instagram

Estos jiles kls nos siguieron desde parque bicentenario despues por todo vespucio solo porque uno es negro y andamos ficha, somos jóvenes y exitosos. Detuvieron el transito hicieron el medio show llamaron a refuerzos nos siguieron por varias cuadras hasta que salimos de vitacura ahi recien nos dejaron tranquilos, tratándonos como si fuéramos delincuentes. ESTAMOS CANSADOS DEL RACISMO CANSADOS DE LA XENOFOBIA SOMOS DEL BARRIO TOI CANSADO QUE PASE ESTA WEA EN CHILE no hay justicia, no hay respeto, te discriminan. No hay comunicación, ahi es cuando se ve que la plata no te educa, y que los pacos frustrados puro protegen a la elite de chile, mientras el pueblo ayuda al pueblo. APRUEBO CC VOTEN @vitacura_ DEJEN DE DISCRIMINAR !! SOMOS TODOS IGUALES, HASTA ME ATREVERIA A DECIR QUE SABEMOS AMAR Y LUCHAR NO COMO USTEDES !