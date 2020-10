Carlos Gajardo por carabinero formalizado por caída de adolescente al río Mapocho: “Uno no puede considerar esto como un hecho aislado”

El exfiscal Carlos Gajardo se refirió la mañana de este lunes en ADN Hoy a lo sucedido el viernes pasado con el joven de 16 años, que cayó al lecho del río Mapocho mientras escapaba de Carabineros, y donde un miembro de la policía uniformada quedó en prisión preventiva por homicidio frustrado tras su participación en el hecho, indicando que “uno no puede considerar esto como un hecho aislado”.

Al respecto, el abogado explicó que “este hecho no puede verse solamente aislado, porque en una situación de desórdenes callejeros puede haber situaciones de fuerza excesiva puede suceder, lo grave es que hay conductas que se han reiterado en el tiempo y donde además una vez que se provocan hay intentos de ocultarlos que no son solo individuales, sino que cuentan con el apoyo y respaldo de otros carabineros y en algunas ocasiones con la superioridad, eso queda de manifiesto con el caso Catrillanca, eso provocó en su momento la salida del director general, la llegada de Mario Rozas donde uno pensaría que se tomarían acciones para que esto no siga sucediendo, pero eso no es así”.

A esto agregó que “como correctamente lo ha indicado la fiscal Chong, hay que investigar además los hechos de encubrimiento que se intentaron hacer donde participaron otros funcionarios“.

En tanto, dijo que la acción del gobierno ha sido pasiva al respecto como superior civil de la institución uniformada, señalando que decir que hay que dejar que las instituciones funcionen no es suficiente.

“Lo que la fiscalía hace es investigar acciones penales, cuando estos hechos graves ocurren es necesario que se investiguen las responsabilidades administrativas al interior de Carabineros y luego las responsabilidades políticas que están en el gobierno”, dijo Gajardo.

En tanto, indicó que esto “no implica que la institución en su conjunto esté involucrada, eso es lo que hay que investigar, si son funcionarios que se salen de un carril institucional o si hay cierta política institucional y eso es lo grave porque uno no puede considerar esto como un hecho aislado, por eso es relevante las declaraciones que se hicieron el vieres o el sábado de generales incluso dando versiones que no se condecían con los videos que había del hecho, que aparecieron versiones del video y sus versiones sus versiones oficiales pasaron a ser bastante ridículas una vez expresadas”.

El exfiscal puntualizó que en este caso “hay situaciones que se repiten”, y que “se requiere una reestructuración profunda. Carabineros no ha efectuado modificaciones en su funcionamiento desde octubre pasado“.