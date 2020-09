¿Cómo funciona el nuevo permiso para los viajes interregionales? Comisaría Virtual explica: “No me puedo bajar del auto si paso por una comuna en Transición”

Desde este lunes se puede solicitar en Comisaría Virtual el permiso para viajar entre comunas y regiones que estén en Preparación (fase 3) y Apertura inicial (fase 4). Más detalles al respecto entregó en Ciudadano ADN el subprefecto de Comisaría Virtual de Carabineros, teniente Daniel Medina.

El documento es excluyente para las regiones en esa situación, y no exige especificar una razón, como trabajo o asuntos familiares. “Es para que muchas familias que no se han visto en mucho tiempo se puedan reencontrar. También es para personas que no han ido a su segunda vivienda en seis meses y puedan ver cómo está”, explicó el teniente.

¿Qué pasa si, para ir de una región a otra, debo cruzar regiones en fases previas, o en cuarentena? Al momento de solicitar el permiso, explicó, en la declaración jurada se establece que el permiso solo sirve para salir del lugar de origen a la comuna de destino, por lo que hay que declarar que “no me voy a bajar” en una comuna que esté en transición. Tampoco es posible transitar por una comuna que esté con cordón sanitario y en cuarentena.

Leer también Deportes Plantas de revisión técnica abrieron en todo el país: hay un permiso especial en la Comisaría Virtual Nacional Gobierno Digital: La división detrás de los permisos de la Comisaría Virtual Nacional Carabineros alertó sobre aplicación falsa de Comisaría Virtual

También es imprescindible solicitarlo dentro de las 24 horas anteriores al viaje. Por eso, si el viaje dura más de 24 horas, se debe pedir un permiso de regreso. El documento, también aclaró Medina, es para cada ocupante de un vehículo mayor de 14 años, y permite movilizarse en todo horario sin toque de queda. Si es imprescindible viajar durante el toque de queda, se debe pedir aparte un salvoconducto para hacerlo.

Este salvoconducto se está pidiendo en terminales y aeropuertos y “no exime los controles sanitarios ni las aduanas sanitarias”, especificó Medina. En ese momento, las plataformas bloquean a las personas que figuran como infectadas de Covid-19, por lo que deben permanecer en cuarentena.

Al momento de la entrevista, contó el teniente, ya se habían solicitado 6.064 permisos, lo que demuestra que el sistema “está funcionando sin inconvenientes”.

El documento da por superados los permisos de Comisaría Virtual para transitar en comunas en cuarentena, que en la Región Metropolitana solo son dos, Renca y Paine: “La evaluación es positiva. Estamos viviendo una pandemia para la que nadie estaba preparado, y pudimos crear una plataforma adaptable y flexible para las contingencias del futuro, sin pensar que a corto plazo íbamos a vivir esto”, contó el teniente. “La gente empezó a sentir suya la Comisaría Virtual porque era la única manera de salir a hacer sus trámites”.