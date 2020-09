Fiscal sobre detención de madre de Ámbar: “Tenemos antecedentes para decir de manera seria que tiene un grado de participación”

Desde el cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI en Viña del Mar, la fiscal María José Bowen entregó los detalles acerca de la detención de Denisse Llanos, madre de Ámbar Cornejo, por su presunta participación —configurada como parricidio— en el crimen de la adolescente en Villa Alemana.

La persecutora indicó que “durante todo este tiempo, desde la detención de Hugo Bustamante hasta ahora, hemos realizado junto con la Brigada de Homicidios de Valparaíso distintas diligencias que han determinado la participación de doña Denisse“.

“Cuando ella presta declaración como testigo, ella señaló que tenía esta información que le había entregado su conviviente, que se le explicó que tenía derecho a no declarar, por ser la conviviente del imputado. Se le explicó también que ella podía no responder preguntas que la autoincriminaran y en esa oportunidad su declaración no surgió ningún antecedente que la incriminara en los hechos que ocurrieron con Ámbar”, detalló Bowen.

A partir de esa declaración, tanto la Fiscalía como la PDI realizaron diversas indagatorias para corroborar la veracidad de los dichos de Llanos. “Uno puede ser un testigo y no decir nada que lo incrimine como imputado, porque ella no dijo nada en esa oportunidad. De hecho, ella mencionó que estaba amenazada de muerte, que tenía mucho miedo y resulta que con todos los antecedentes que se pudieron recabar nosotros entendemos que ahora sí tenemos antecedentes para poder decir objetivamente y de manera seria que ella tiene un grado de participación en este delito“, remarcó Bowen.

Desde la PDI, el subprefecto Eric Martínez, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, indicó que “gracias al trabajo investigativo, científico y metodológico que realizó el personal a cargo de esta investigación se logró reunir elementos de prueba y convicción necesarios para poder desvirtuar algunos hechos y establecer la participación de la persona en el delito“.

El oficial añadió que la madre de Ámbar “fue ubicada en el Hospital del Salvador de Villa Alemana y estamos corroborando cuál era su situación, su diagnóstico, por qué y cuánto tiempo permaneció en ese lugar”.

Tanto la fiscal Bowen como la PDI señalaron que este viernes se entregarán más antecedentes de la investigación en la audiencia de formalización.