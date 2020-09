Ministro Paris por investigación judicial a Jaime Mañalich: “No tengo ningún problema en entregar los datos”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió la mañana de este martes en ADN Hoy a la investigación judicial que realiza el Ministerio Público sobre el actuar de su antecesor en el Minsal, Jaime Mañalich, ante la emergencia sanitaria de la pandemia del coronavirus, luego que rechazara entregar la información requerida a la fiscalía, situación que deberá resolver la Corte Suprema, asegurando que “no tengo ningún problema en entregar los datos“.

Al respecto, el ministro agregó que “para relatar los hechos, ese día yo estaba en La Moneda cuando el fiscal llegó con la PDI al Ministerio de Salud y los abogados me dijeron que no era adecuado entregar los datos, que lo usual es que deben pedirse con 48 horas de anticipación (…) He repetido varias veces que no tengo ningún problema, no hay ningún problema en entregar los datos, cuando la Corte Suprema decida qué datos hay que entregar. No nos vamos a negar de ninguna manera“.

“Tenemos 12.298 muertos relacionados con PCR positiva”

En tanto, al ser consultado sobre la estrategia que se ha seguido durante la pandemia, y los dichos del jefe de epidemiología del Minsal, Rafael Araos, que indicó que ésta “no dio el ancho”, Paris dijo que “si hay que reconocer algún error, lo vamos a hacer“.

“La cantidad de fallecidos por millón de habitantes es bastante alta, hemos ido mejorando, pero claro hay que hacerse una autocrítica, deberíamos hacer un análisis de por qué llegamos a esas cifras, si hay que reconocer algún error, lo vamos a hacer”, dijo.

Además, aclaró que la cifra de fallecidos es de 12.298 personas contabilizadas hasta el reporte entregado el día de ayer por el Minsal.

“Tenemos 12.298 muertos relacionados con PCR positiva, los otros 4 mil muertos son muertos probables que pueden ingresar al listado total o no pueden“, explicó.