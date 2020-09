Fiscalía aseguró que “no ha filtrado información ni opinado” sobre investigación por muertes Covid

Luego de la serie de afirmaciones que realizó el exministro de Salud, Jaime Mañalich, frente al rol de la Fiscalía en el marco de la investigación por muertes Covid, el ente hizo una precisión a sus dichos a través de su cuenta de Twitter.

“En la investigación penal sobre muertes en contexto de Covid-19, la @FiscaliadeChile no ha filtrado información ni opinado”, escribieron, agregando posteriormente que “la presentación hecha ante la Corte Suprema es pública, al igual que los documentos que la acompañan”.

Recordemos que, el pasado viernes, se publicó el contenido del escrito que presentó el fiscal Xavier Armendáriz presentó al máximo tribunal para que se pronuncie sobre la negativa del ministro de Salud, Enrique Paris, a entregar los correos del extitular de la cartera.

“La fiscalía está en una investigación no formalizada, no me ha citado, no ha citado a los expertos matemáticos de la U. de Chile u otros, y ha efectuado una filtración, ha llevado a los medios una discusión que todavía debería estar en los tribunales. Lo lógico es que la fiscalía me citara a declarar lo antes posible”, aseguró Mañalich en conversación con El mercurio.