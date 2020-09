Alcalde de Cerro Navia: “Vemos con mucha preocupación estas Fiestas Patrias”

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, se refirió a la cuarentena en la comuna y a las Fiestas Patrias.

“La situación nuestra sigue siendo compleja, estamos con más de 80 casos activos por cada 10 mil habitantes, si es cierto que estamos un poquito mejor que las comunas cercanos”, expresó en ADN.

“Estamos muy atentos a lo que va a significar estas Fiestas Patrias. Lo vemos con mucha preocupación, porque a pesar que la instrucción es clara -no pueden haber desplazamientos, solo la gente que está en la casa puede celebrar-, siempre existe el riesgo que los ciudadanos no valoren y no dimensionen la gravedad de esta pandemia y finalmente tengamos un aumento enorme de los casos, nos tiene muy preocupados por eso”, indicó.

“Ahora están en las ferias libres los equipos municipales fiscalizando el salvoconducto, las aglomeraciones tratando de evitarlas, junto a personal del Ejército. No obstante, la asistencia de agentes de fiscalización nunca es suficiente, por lo tanto no va a existir un fiscalizador para cada hogar, entonces el llamado es la conciencia de los vecinos a estar en sus casas”, sostuvo.

Además, recordó: “Estamos en fase 1, en cuarentena, no existen los permisos para visitar o trasladarse entre comunas“.

“El desplazamiento en Cerro Navia en promedio en los cuatro meses que llevamos en cuarentena ha disminuido entre un 20% y un 25%, o sea, es muy marginal, y en parte se debe a que si los vecinos no salen, no comen“, destacó.

“Los aportes a esta estrategia de seguridad y protección ha sido un poco tardía, entonces vemos con preocupación estas fiestas”, afirmó.

Finalmente, destacó que si los vecinos de la comuna tienen alguna urgencia o requerimiento, pueden llamar al número 1460.