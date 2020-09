Mañalich defendió su manejo de la pandemia: Todo lo que se hizo y decidió en conjunto con Presidente era de acuerdo a los mejores datos que tenía

El exministro de Salud Jaime Mañalich, quien dejó el cargo en junio y fue reemplazado por Enrique Paris, reapareció en público para defender su gestión de la pandemia de Covid-19, después que la oposición presentara una acusación constitucional en su contra.

En el taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán, entregó su versión y explicó que el objetivo, según cita La Tercera, era “lograr que el brote de esta enfermedad no hiciera colapsar la capacidad hospitalaria”.

“Aplanar la curva de los casos y demorarla en el tiempo y hacer crecer la capacidad de hospitalizar y tratar a los enfermos, cosa que en realidad todo el mundo reconoce que en Chile se hizo extraordinariamente bien y que no ocurrió lo que pasó en Italia, España, que hubo este dilema de la última cama”, agregó.

El exsecretario de Estado insistió en que el colapso de la red hospitalaria “nunca ocurrió en este país gracias al aplanamiento de la curva de contagios y a la expansión de los hospitales tanto público como privado para contener esta infección”.

Mañalich también salió al paso de las críticas a las estadísticas que entrega el ministerio de Salud, específicamente las que apuntan a la cantidad de muertos por la enfermedad. “Nosotros tenemos un registro bastante más confiable que el de otros países”, dijo.

Además, reiteró que con el presidente Sebastián Piñera comenzaron en enero a preparar la estrategia contra el Covid-19. “El día 6 de enero, tal vez el 7, yo me reuní con el presidente y le dije que nos enfrentábamos a una situación que podía ser muy delicada, cuando la OMS no decía nada. Chile se enfrentaba en ese momento a una situación compleja, que cualquier cosa que nosotros hiciéramos significaba una violación de derechos constitucionales de las personas. Toda la oposición, incluidos los alcaldes, se nos vinieron a la yugular”, dijo.

“Nosotros, la realidad, es que cuando empezamos a hablar de esto en enero, se nos acusó de exagerados, de que estábamos armando un tongo. Cuando fuimos a la atención primaria, no había interés en colaborar de esto, menos los alcaldes”, agregó.

“Entonces, a la pregunta qué habrían hecho del principio, cualquiera es general después de la batalla, yo creo que todo lo que se hizo y decidió en conjunto con Presidente, era de acuerdo a los mejores datos que tenía. La única cosa que pudimos haber hecho más radical es haber cerrado absolutamente las fronteras. No llega nadie más. No llega a nadie a Chile durante el próximo mes, ni los que andan en viaje de estudios en la India, ni los chilenos que están aquí y están allá”, sumó.

Sobre la acusación constitucional en su contra, quien fuera jefe del Minsal aseguró: “Estaba seguro que se iba a presentar. Me llama la atención que hayan arriesgado hasta el último día. Les costó conseguir la décima firma. La razón no es que quisieran o no acusarme, sino que es menos atractivo acusarme a mí que acusar a otros que están en el gabinete”.

Cuando Jaime Mañalich dejó el Minsal, había 3.101 fallecidos por Covid-19 y total de 167.355 contagios, desde el 3 de marzo. Tres meses después, los decesos suman 12.040 y los infectados, 437.938.