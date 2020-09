Experto en seguridad dio sus consejos para Fiestas Patrias en pandemia: “Este va a ser un 18 extraordinariamente raro”

Para un 18 seguro en medio de la pandemia, Ciudadano ADN conversó con un experto en la materia: el académico de Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos, Luis Salamanca. “El llamado es a que no nos podemos juntar en lugares públicos”, recordó, más allá de las habituales medidas concretas, como no usar hilo curado para los volantines, no conducir vehículos con alcohol y conservar alimentos de forma apropiada.

“Usted tiene que entender, señor y señora, que es parte del cambio. De ahí nace el concepto de prevención”, recordó. “El gallo que dice curado manejo mejor, a ése hay que tenerle miedo. No importa que tenga amigos carabineros, que tenga pituto en la municipalidad o que sea un conductor famoso”.

Pero esta celebración, aseguró, se trata de “un 18 extraordinariamente raro” que además de todas las restricciones de fondas y ramadas, parte con un toque de queda la noche del jueves 17, que producirá movimientos de personas más temprano. Del mismo modo, respecto a las reuniones en prados para elevar volantines “yo creo que las estadísticas van a estar a la baja”.

Según enfatizó el experto, hoy más que nunca hay que evitar accidentes, ya que “cualquier persona que tenga un accidente va a ocupar recursos hospitalarios” necesarios para enfrentar la pandemia.

El alcotest, procedimiento que detecta la presencia de alcohol en la sangre en conductores, sí se va a revisar, ya que es un proceso completamente seguro: “es desechable” y no expondrá a nadie a contagios. Según Salamanca, su uso se hace necesario, ya que “si tú te permites una cerveza de medio litro, como en cualquier día de calor, ya te va a disminuir la capacidad de reacción. En vez de demorarte un segundo en apretar el freno, te vas a demorar 1.2 segundos”. El narcotest, en tanto, revelará el uso de drogas como marihuana, cocaína o pastillas, ya que “todas van a influenciar el comportamiento de las personas”, no solo tras un volante, sino como peatones. En ambos casos, “si no estoy con mis cinco sentidos me transformo en un factor de riesgo”.

Un clásico de estas fiestas es el uso de hilo curado. Al respecto, Salamanca recordó que “el volantilismo es un deporte familiar precioso, pero cuando se transforma en un deporte competitivo, comienzan los problemas. Hay que entender que el que usa el hilo curado es un tramposo, y su venta y manipulación están penadas por la ley. Si la población entiende que deja de comprar hilo curado, el daño se acaba”. Frente a las sospechas de puntos de venta, llamó el experto, se debe denunciar. “No te transformas en un sapo, sino en un factor de cambio de la sociedad”.

El experto llamó a respetar las restricciones de reunión. “Si usted va a una fonda clandestina a pasarlo bien, se va a comprar un completo con mostaza, lo va a dejar en la mesa, y si yo estoy contagiado voy a contagiar a otros”. La decisión tiene que ver con “el contrato social de respetarnos unos a otros”. Lo mismo pasa con los utensilios: “reutilizables no”, consignó, a propósito de los contagios. El bambú y plástico compostable son la recomendación. Además, recordó, “hoy día es el día para comprar”, antes que la demanda en supermercados y botillerías aumente, junto con la exposición al virus.