Hermana de Fabiola Campillai: “Nadie se ha acercado a nosotros, ni Carabineros, ni el gobierno”

La hermana de Fabiola Campillai, Ana María, reiteró este domingo que “nadie se ha acercado a nosotros, ni Carabineros, ni el gobierno”, luego que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijera este sábado que el Ejecutivo intentó acercarse sin éxito a la mujer que perdió la vista, el gusto y el olfato tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro durante el estallido social, en noviembre de 2019.

Al respecto, Campillai indicó que “nadie se ha acercado a nosotros, ni Carabineros, ni el gobierno, nadie. Ni a la casa, ni al hospital, nosotros no hemos tenido ayuda de nadie del gobierno ni de Carabineros, entre la familia no más. No ha venido nadie a preguntarnos cómo estamos como esta mi hermana”.

Todo esto sucede luego que Fabiola Campillai tuviese que ser internada de urgencia en el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) debido a las complicaciones de las heridas que sufrió en el rostro, motivo por el cual debió ser sometida a una nueva intervención quirúrgica este domingo.

En tanto, desde el gobierno, el ministro del Interior, Víctor Pérez, respaldó al subsecretario Galli y aseguró que habrá un programa de reparación para las víctimas de la violencia policial durante el estallido social.

“Hay un programa de reparaciones que va a ser anunciado por el Presidente en los próximos días, siempre ha habido los canales abiertos para intentar conversar con las víctimas, podemos discrepar con el Instituto de Derechos Humanos (INDH), pero la acción del gobierno ha sido clara en ese sentido”, puntualizó al autoridad.