Kel Calderón en declaración judicial contra Hernán Calderón Argandoña: “Mi padre está siendo presionado por mi madre y la defensa de mi hermano”

“Mi padre está siendo presionado por mi madre y la defensa de mi hermano”, son parte de las palabras de la abogada Raquel “Kel” Calderón plasmadas en la declaración judicial que entregó al Ministerio Público en el marco de la investigación por el parricidio frustrado de su padre, Hernán Calderón Salinas, a manos de su hermano, Hernán Calderón Argandoña, hecho por el cual este último se encuentra en prisión preventiva en el penal Santiago 1.

En el documento, la abogada relató varios hechos de violencia de su hermano, asegurando que debido a esto “necesita ayuda, la única forma de ayudarlo es diciendo la verdad y no seguir tapando lo que él hace, así nunca se mejorará“, señaló en la declaración divulgada la noche de este miércoles por Chilevisión.

La joven además indicó sobre la querella que presentó la pareja de Calderón Argandoña contra su padre y que fue desestimada que “mi papá está sufriendo mucho no solo por su hijo, sino que por todos los ataques comunicacionales que me han hecho a mí y que me pueden seguir haciendo, la defensa de Hernán siempre amenazó con utilizar el movimiento feminista a su favor, ellos decían ‘basta con que presentemos la querella y las feminazis se van a hacer cargo de ti'”

En su declaración, Kel incluso va más allá, relatando una conversación entre su padre y el abogado que representa a su hermano. “El 26 de agosto lo visitó el abogado de mi hermano, el señor Mario Vargas, y derechamente le dijo que si se unía a las pretensiones de la defensa, ellos iban a limpiar su imagen con una campaña comunicacional y que si no lo hacía, lo destruirían mediáticamente“.

Hernán Calderón Salinas solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía cambiar la tipificación del delito por el cual se imputó a su hijo, cambiando de parricidio frustrado a lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar.