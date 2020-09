“No me rompas los huevos”: La campaña de la Municipalidad de La Serena para cuidar las aves del sector costero

El pasado domingo 6 de septiembre se celebró el “Día Mundial de las Aves Playeras“, instancia donde la Municipalidad de La Serena realizó un fuerte llamado a proteger la fauna del sector costero de su ciudad.

El municipio realizó el llamado a través de redes sociales, destacando la campaña con una particular frase: “No me rompas los huevos“, indica la infografía acompañada del Pilpilén, ave tradicional del sector.

“Cada años son cientos los huevos destruidos por la acción irresponsable de quienes no respetan ni protegen a nuestras aves de playa”, agregaron.