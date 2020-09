María Paz Bertoglia, epidemióloga, y permisos para Fiestas Patrias: “Hay personas asintomáticas. Todos somos un caso sospechoso”

Cuando faltan pocos días para Fiestas Patrias, y la autoridad sanitaria ya decretó ciertas medidas para esos días, en una decisión que desconcertó a muchos, sobre todo considerando que hay más de 16 mil contagiados activos y alto índice de casos en regiones como Magallanes y Bio Bio. “El panorama es complejo. Estamos estacionados en la evolución de la pandemia. Esto revela que la estrategia no está siendo capaz de controlar la transmisión comunitaria”, según expresó en Ciudadano ADN la Presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología y académica de la Universidad de Chile, María Paz Bertoglia.

La experta considera también que la estrategia comunicacional cuenta con “mensajes contradictorios que dejan a la población muy confundida”. “Hemos visto con preocupación que esto no se ha llevado a cabo de la mejor forma, este fin de semana entregaron mensajes muy confusos”, agregó. Del mismo modo, espera que las autoridades sean “más permeables” a las recomendaciones, entre las que se cuentan actualizar los indicadores del Paso a Paso. “Los expertos no han sido escuchados y esto nos preocupa muchísimo”.

Bertoglia cuestionó el levantamiento a nivel nacional de las medidas, en circunstancias en que los escenarios varían mucho entre región y región. “Lo más sensato era alinearse con las autoridades locales, que tienen el mejor conocimiento de su población. Había que generar estrategias adaptadas a cada contexto”, expresó.

La ambigüedad en la comunicación, según la epidemióloga, hace que la ciudadanía “entre en un conflicto y no le permite tomar decisiones informadas”. Gran parte del problema, en su criterio, se debe a que la estrategia comunicacional está “basada en Internet, dirigida a una población altamente alfabetizada digitalmente, y no todo Chile es así. Una campaña epidemiológica necesita un acompañamiento desde el punto de vista comunicacional, y eso no lo hemos visto”.

María Paz Bertoglia recordó que una proporción importante de los contagios se da en personas asintomáticas. “Que alguien no tenga síntomas y se sienta bien, no necesariamente la vuelve una persona que no va a contagiar a alguien”. Por eso, la recomendación es considerarnos como casos sospechosos a nosotros mismos. “Todos tenemos que pensar que somos un caso sospechoso. Hipotéticamente, cada uno de nosotros puede serlo”. Del mismo modo, no se debe descuidar las medidas básicas, como uso de mascarilla, lavado de manos y alcohol gel, así como no compartir cubiertos o utensilios para comer.

Frente a la posibilidad de una reunión familiar de Fiestas Patrias, “debemos reflexionar si tenemos las herramientas para hacerla. Si no, podemos hacer una reunión virtual”, enfatizó la experta.