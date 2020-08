Camioneros rechazaron propuesta del gobierno y emplazaron al ministro del Interior: “Solo vamos a ir a reuniones con usted”

El presidente de la Federación de camioneros del sur (Fedesur), José Villagrán, emplazó este lunes al ministro del Interior, Víctor Pérez, a negociar directamente con ellos y no seguir enviando a asesores, señalando que “solo vamos a ir a reuniones con usted”, para buscar así una salida al paro que realizan los transportistas desde el jueves pasado, y luego de rechazar nuevamente una propuesta del gobierno.

En conversación con Canal 13, el dirigente gremial señaló que “él no ha conversado con nosotros (Pérez), nosotros solo vamos a ir a reuniones con usted señor ministro, si no está no vamos a air a reuniones. Aquí los camioneros queremos cosas verdaderas, estamos tratando de restablecer el Estado de Derecho”.

Villagrán además le respondió al Presidente Sebastián Piñera y al fiscal nacional, Jorge Abbott, que ordenó a las fiscalías regionales a que inicien investigaciones penales contra los camioneros que han interrumpido el tránsito en medio de sus manifestaciones.

“Que el Presidente no nos ande amenazando, los camioneros no somos los delincuentes, los delincuentes son otros, los delincuentes están en otro lado (…) Esta ha sido una movilización pacífica de todos los chilenos, estamos lleno de personas cooperándonos, la gente esta cansada”, dijo el dirigente.

El paro de camioneros ha dejado desabastecimiento de combustible en algunas ciudades del sur del país, mientras que las conversaciones con el Ejecutivo no han avanzado luego que rechazaran la propuesta realizada por considerar que estaba “llena de clichés y generalidades”.