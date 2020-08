Formalizaron a exsubteniente de Carabineros por femicidio de Norma Vásquez

En el Juzgado de Garantía de Linares se realizó la audiencia de formalización del exsubteniente de Carabineros, Gary Valenzuela Ramos, único imputado por el femicidio de la carabinera de 20 años, Norma Vásquez, quien fue encontrada sin vida al interior de un vehículo el pasado sábado.

La audiencia tuvo que ser suspendida a medio andar luego que el imputado pidiera dejar de ser representado por la abogada que él mismo había designado, Diana Correa, indicando que ya no confiaba en ella, la defensora se limitó a decir que “no tenía conocimiento, tomo conocimiento ahora, pero no tengo ningún problema en que así sea“.

Debido a esto, la audiencia fue suspendida hasta las 16:00 horas ya que el nuevo abogado defensor deberá analizar los antecedentes del caso antes que se pidan las medidas cautelares de la Fiscalía.

En tanto, durante la parte de la audiencia que sí se realizó, el Ministerio Público hizo un resumen de los hechos ocurridos el día sábado previo al asesinato de la joven carabinera.

“Recibió reiterados llamados de parte del imputado en los que le pide que se junten, que tiene un regalo para ella y que sabe que le va a gustar, la víctima accede a esta petición por lo que se reunieron en Linares, trasladándose al motel Eclipse de Luna, bajo este engaño el imputado Valenzuela Ramos golpea a la víctima en la cabeza con un extintor que tenía en su vehículo en varias ocasiones, lesiones que le causan la muerte de manera inmediata, golpe que ella no pudo prever ni evitar”, relató el fiscal.

Valenzuela Ramos fue desvinculado de Carabineros luego que Norma Vásquez lo acusara de abuso sexual. El tribunal por su parte, deberá determinar luego de la reanudación de la audiencia si accede a la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público.