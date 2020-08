Municipalidad de Recoleta aclaró denuncia replicada por concejal respecto a caja de alimentos

Durante las últimas horas, se filtraron imágenes de bolsas de mercadería con los productos de las cajas de alimentos del Gobierno, pero con el logo de la Municipalidad de Recoleta, situación que fue replicada por uno de los concejales de la comuna, Mauricio Smok (UDI).

Ante ello, la Municipalidad de Recoleta salió al paso de las acusaciones y aclararon que “en los dos procesos de repartición de cajas de mercadería estatales llegaron alrededor de 110 cajas rotas, con productos dañados y algunos en malas condiciones y que debían desecharse en su totalidad”.

“Para no perder esas 110 cajas la Municipalidad decidió reutilizar los productos en buen estado para ponerlos en bolsas que fueran entregables a familias de la comuna y así abarcar a más hogares”, agregaron desde la Municipalidad.

En lo mismo, sostuvieron que “dicho cambio fue debidamente informado a la Contraloría General de la República, ya que dicho organismo pidió a los municipios informar con detalle la forma y a quienes se entregó cada una de las cajas de mercadería”, esgrimieron.

“Lamentamos que personas inescrupulosas apelen a la mentira, especialmente en medio de esta pandemia, donde nuestra Municipalidad se ha desplegado ampliamente para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Recoleta es una de las comunas más transparentes de Chile, por lo tanto, invitamos a quienes tengan dudas de sus procesos a acudir a las instituciones pertinentes para solicitar una investigación seria”, cerraron desde el ente liderado por Daniel Jadue.

Muchos me han preguntado: ¿por qué las cajas llegaron abiertas? ¿Por qué faltan cosas?

También me mandan hechos para investigar, como esté, donde muestran que en recoleta las cajas se ocupan para hacer política.

Las cajas no son propiedad de la municipalidad, SINO DE LAS PERSONAS pic.twitter.com/wjogfZ5zw9

— Concejal Mauricio Smok (@SmokMauricio) August 22, 2020