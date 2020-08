Unión Europea no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea decidieron no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 9 de agosto, en las que se proclamó vencedor el actual mandatario, Alexandr Lukashenko.

“Las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por las autoridades bielorrusas”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

El político belga insistió en que la situación en la exrepública soviética es “cada vez más preocupante” y que el mensaje de los líderes europeos es “claro”.

“La UE se mantiene en solidaridad con el pueblo de Bielorrusia, y no aceptamos la impunidad”, afirmó.

Michel consideró que la violencia oficial contra los manifestantes que han salido a las calles para protestar contra los resultados electorales fue “impactante e inaceptable”, a la vez que condenó “la brutalidad” ejercida contra los ciudadanos y pidió una “investigación completa” sobre lo sucedido.

El presidente del Consejo Europeo se refirió igualmente a que la UE “impondrá sanciones a un número sustancial” de personas consideradas responsables del fraude electoral y de la violencia.