“Cocinando con amor”: dos juntas de vecinos de Conchalí se unen en una olla común

“Cocinando con amor” es el nombre de la olla común organizada en conjunto por las unidades vecinales 40 y 11, y que todos los días sábado preparan alimento para 120 personas en la comuna de Conchalí. Son los nuevos beneficiarios de “En ADN todo suma”, la campaña solidaria que entrega las donaciones de nuestros auditores para ir en ayuda de diversas iniciativas que dan alimento a quienes más lo necesitan.

Si sabes de alguien que necesite nuestra ayuda o quieres ser parte de quienes colaboran, comunícate con nosotros al +569 7772 7572

El proyecto surge “de la necesidad. Podemos ver casas bonitas, pero nadie sabe la necesidad que se está viviendo adentro”, expresó Andrés Mondaca, coordinador de la olla común, en conversación con Ciudadano ADN. Aunque hay dos varones en el equipo, la mayoría de las cocineras son mujeres y, según Andrés, “les queda muy rica la comida”.

Este equipo va en ayuda de vecinos que han visto disminuir “al 100%” sus ingresos. “Siempre vienen las mismas personas, uno les dice ‘el día domingo vamos a estar en tal lugar, el día lunes lo mismo'”, explica Andrés en relación a su coordinación con otras ollas comunes de Conchalí. También entregan meriendas a personas en situación de calle que no pueden moverse, así como pañales para la tercera edad.

Ellos están en San Fernando 1268, sede de la unidad vecinal número 40 Villa México, ayudando a “familias que la están pasando más mal que uno”. Con ellas, cuenta Andrés, interactúan dando y recibiendo “amor, porque con amor vamos a salir de esto”. Incluso, cuenta que en casos de familias disfuncionales, han decidido actuar “derivándolos hacia las personas indicadas que los puedan ayudar”.

Andrés se define como cristiano evangélico, está casado y tiene una hija de 21 años, otra de 11 y “un par de gemelitos a punto de cumplir 5 años”. Se dedica al reciclaje. “Tengo una camionetita y en mi empresa sacamos el material de las casas, lo limpio y lo vendo. Lo que tenga le busco una utilidad”. Además, transporta personal de supermercados cada mañana y tarde, y participa en un club deportivo, en un comité de vivienda y en una unión de rehabilitadores alcohólicos de Chile. “Siempre buscando dónde poder ser útil”. Una multiplicidad de ocupaciones que, confiesa, le ha traído algún contratiempo con su señora, “pero siempre le digo que mientras tenga fuerza lo voy a hacer, quizás el día de mañana sean otros. Y no cuesta nada. Lo voy a hacer hasta que ya no podamos más, y lo que no podamos también lo vamos a hacer”.

Este sábado a las 12:30 hrs., la olla común tiene programada una tallarinata. “Invitamos a todos los comensales a recibir su plato de tallarines con salsa y con amor”, cerró Andrés.