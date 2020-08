Parque Metropolitano de Santiago abrirá sus puertas este miércoles bajo estrictas medidas de seguridad

Tras cinco meses de cierre, el Parque Metropolitano de Santiago volverá a abrir sus puertas durante este miércoles 19 de agosto.

Así lo indicó el director de Parquemet, Martín Andrade, quien precisó que este plan de reapertura establece que solo se va a permitir el acceso de peatones y deportistas que lleguen a pie a este recinto, y no se va a autorizar el ingreso de ciclistas ni de vehículos.

De igual forma, este plan de apertura mantiene cerradas al público las zonas concesionadas como el funicular, el teleférico y el zoológico, además de los servicios religiosos en la cumbre para evitar filas y aglomeraciones. Una de las medidas que se van a aplicar también será el control de aforo, el cual tendrá un máximo de 7.500 personas.

“Lo primero es que solamente va a estar permitido el ingreso a peatones. No queremos accidentes, no queremos recargar los centros de urgencia de ninguna de las clínicas, y por lo tanto no queremos tener ningún tipo de problemas y accidentados”, señaló Martín Andrade.

“Lo segundo es que nosotros tenemos cuatro accesos, y dos de estos van a estar cerrados. Los únicos accesos que van a estar disponibles son el de Pedro de Valdivia y el acceso de Pirámide. El horario de apertura del Parque Metropolitano va a ser a las 10:00 horas, y estará abierto hasta las 18:00 horas. Esto nos va a permitir que tanto funcionarios como empresas externas puedan hacer labores de limpieza y mantención antes y después del horario donde las personas nos visitan”, afirmó el director de Parquemet.

También habrá marcas en el suelo de color verde que estarán separadas por 1,5 metros, con la finalidad de mantener la distancia mínima y el uso obligatorio de mascarillas.