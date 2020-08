Paris defendió gestión de Jaime Mañalich en el Minsal: “Estoy seguro que no ocultó información”

El ministro de Salud, Enrique Paris, defendió este martes la gestión de su antecesor en el Ministerio de Salud (Minsal), Jaime Mañalich, durante los primeros días de la pandemia del coronavirus en Chile, asegurando que “estoy seguro que no ocultó información alguna”.

“Soy transparente y no voy a ocultar ninguna información, así como estoy seguro que el ministro Mañalich no ocultó ninguna información nunca, la comisión (investigadora de la Cámara de Diputados) me preguntó sobre estos datos, yo expliqué que en el comienzo de la pandemia el Departamento de Estadísticas (Deis) estuvo preparándose para dar los datos diarios, pero al comienzo lo hizo el gabinete del ministro porque se exigía una información diaria”, indicó el ministro.

En tanto, al ser consultado sobre el denominado “cuaderno amarillo” del exministro Mañalich, señaló que le corresponde a él informar al respecto, pero puntualizó que no hay “nada que ocultar”.

“Si la ley de transparencia especifica eso y el ministro es solicitado a entregar la información estoy seguro que la entregará, no creo que haya nada que ocultar, en el Minsal nadie oculta nada, y las cifras son las más transparentes posibles”, dijo.

Al respecto, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente señaló que lo primero que se debe investigar es si el extitular del Minsal tomó o no decisiones en base a lo anotado en el cuaderno.

“Debe tenerse en cuenta si ese cuaderno se ocupó con algún tipo de función pública y es algún antecedente para toma de decisión de parte de la autoridad, que sea de carácter escrito no es ningún problema”, puntualizó Precht.