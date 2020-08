“Nadie hace nada”: el impactante testimonio de familiar de José Miguel Casanova, un joven que desapareció en Til Til

José Miguel Casanova (32) desapareció el pasado 18 de julio en Til Til, región Metropolitana. Hoy, después de 23 días, su familia sigue sin saber sobre su paradero, y denuncian que “nadie no hacen nada”, aparte de su familia, por encontrarlo.

Su primo, Cristián Gallardo, contó en ADN el impactante caso detrás de la desaparición del joven.

Según relató, José Miguel el día 18 a eso de las 8:15 de la mañana tuvo un altercado con un hombre que insultó a su madre. Por su puesto, el joven la defendió, pero el sujeto le lanzó un vaso en la cara, y Casanvova salió persiguiéndolo para increparlo hasta un sector eriazo.

En el lugar, frente al barrio Huertos Familiares y la Papelera CMPC, “hay dos casas abandonadas y en una de ella vivían dos personas como okupa. Una de ellas fue la que tuvo el problema José Miguel”, indicó Gallardo.

“Lamentablemente, (a José Miguel) se le perdió el rastro en la Ruta 5 Norte, que fue lo último que se vio por las cámaras de seguridad“, cuando el joven iba cruzando por la pasarela por donde se llaga al sector eriazo, en paradero N°4 del barrio Huertos Familiares.

Antecedentes penales

Gallardo indicó que la Policía de Investigaciones sigue buscando información, pero que ellos y Carabineros, a su criterio, actuaron “muy mal” frente al caso.

“El tipo tenía antecedentes, lo dijo a viva voz cuando le preguntó el efectivo policial (…) dijo que sí, que había estado 30 años preso por un homicidio, robo y hurto. Entonces al tipo lo dejaron que se fuera, que era una arista clave. Entonces, lamentablemente, nosotros no hemos tenido mucho apoyo”, aseguró.

El sujeto ya no sería parte de la investigación. “Dijeron que no era sospechoso. Si un tipo que tiempo atrás mató gente y estuvo 30 años preso ¿¡cómo no va a ser sospechoso!? Entonces, esa es la molestia que nosotros tenemos con las policías”, expresó.

Por su parte, toda su familia está buscando a José Miguel. “No hemos parado desde el lunes 20, cuando se dio la presunta desagracia”, señaló.

Favor ayudar a difundir es mi primo está desaparecido desde el 18 de julio José Miguel Casanova Casanova https://t.co/v2wZUXfqe9 — cristian gallardo (@cristian3976) August 4, 2020

“Carabineros creo que le dijo el viernes al administrador de este fundo que ya echara abajo las casas (abandonadas), porque el caso estaba cerrado. ¿Cómo va a estar cerrado, si José Miguel no aparece? La molestia nuestra es cómo no toman detenida a una persona”, espetó el primo del desaparecido.

Además, explicó: “dos días vinieron bomberos (…) a los días, cuando el fiscal autorizó una, una búsqueda, que vino la Onemi, Bomberos de la RM, Santiago, Puente Alto, Colina, entre otros, más la Fundación K9, más PDI con sus perros. Pero fue todo lo que se hizo. No se ha hecho más búsquedas en el sector por parte de las policías”.

“(El lugar) es un sector eriazo donde hay mucho que buscar, hay que hacer un rastreo minucioso, hay mucho que mover, hay que traer maquinaria, mover árboles”, detalló.

“A nosotros nos tiene súper molestos. No queremos que el día de mañana un perro aparezca con un brazo del José en el cerro, que se lo estén comiendo los perros. No han hecho nada, absolutamente nada. No queremos que sea como el caso Matute…”, confesó.

“Hay que hacer las cosas bien. Que los tribunales, jueces, fiscales que están a cargo, que den una orden de arresto para estas personas que están prófugas”, destacó.

“Por la noticia de la niña Ámbar nos hemos dado cuenta que hay cientos de personas desaparecidas y nadie hace nada. La justicia no hace nada“, afirmó.

Polola del sospechoso

Por otra parte, Gallardo relató un grave y perturbante hecho que se habría registrado en el mismo lugar: “El 9 de julio a un guardia de CMPC llegó una niña, que era polola de uno de los principales sospechosos que nosotros tenemos (…) Llegó ensangrentada, llorando, que entre su pololo y el otro tipo que estuvo preso por homicidio le habían pegado y habían abusado, y que estos dos anteriormente habían matado a otra persona. Se lo dijeron a Carabineros y se pusieron a reír, ‘está niña está loca, cómo se le ocurre hablar semejante estupidez'”.

Asimismo, destacó la ayuda de la prensa para “presionar” a las policías. “Vimos el caso Ámbar, estaban todos los medios de comunicación y vimos una cantidad de efectivos impresionante, cosa que acá no ha pasado”, aseguró.

“Estamos hablando de personas peligrosas. Y a la semana después desaparece José Miguel (…) él es parte de nuestra familia. Es importante para nosotros. Necesitamos saber qué pasa”, concluyó Gallardo.