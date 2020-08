Joven apadrinado por World Vision se convirtió en estudiante de Publicidad: “Es una persona que yo no conozco, pero todos los meses me llegó una ayuda”

Alan Oyarce es otro de los beneficiados por World Vision a lo largo de sus 40 años de labor en Chile. Fue apadrinado en el 2013, y hoy tiene 21 años y estudia Publicidad y Comunicación Integral. “Uno cuando chico piensa que ese padrino es diversión, o que te va a enviar un regalo, pero en mi caso se transformó en algo más importante, con un valor emocional”, contó en Ciudadano ADN. “Es una persona que yo no conozco físicamente, pero todos los meses me llegó una ayuda y un regalo”.

Esas ayudas van desde mercadería hasta ayudas mucho más específicas, y propias del vínculo que se establece entre padrino y apadrinado. “Una vez me llegó un computador. Le conté por cartas que estaba entrenando Taekwondo y me envió un kimono para apoyarme”. Un vínculo que no se ha cortado, cuenta Alan: “Hasta el día de hoy todavía me llegan cartas para Navidad y Año Nuevo. Y yo también le sigo mandando, no para pedirle algo, sino para saber cómo está, o para darle las gracias más que nada”.

A medida que fueron pasando los años y Alan fue creciendo, le fue tomando el peso a estas ayudas que llegan “no por piedad ni por pena, sino porque es una buena persona. Ahora pienso y digo, esta persona no me conocía y ahora me sigue hablando. Es una experiencia muy bonita”.

Debido a la pandemia, Alan está estudiando online. “No son las mejores clases, pero seguimos dándole, reconoce de un proceso con hartas deficiencias, para el que nadie estaba preparado. Sobre todo en carreras de comunicaciones, donde todos los trabajos son grupales y requieren juntarse, y con entregas más que pruebas”.

Alan tiene como una de sus metas ser director creativo de alguna agencia, “la mente maestra detrás de alguna campaña o algún proyecto”. Y también apadrinar, desde ese proyecto de vida, a otro niño que lo necesite. Por eso, recomienda que si alguien lo va a hacer, que “se comprometa realmente. Esa persona también va a estar esperando un mensaje de vuelta”.