Gerente general de la Asociación de AFP indicó que casi 8 millones de personas han hecho la solicitud para el retiro de fondos

El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, conversó con ADN Hoy acerca del proceso de solicitud para los retiros de los fondos de pensiones, refiriéndose a algunos inconvenientes que han surgido.

Uno de los inconvenientes que han presentado los cotizantes, según explicó, es el de las cédulas vencidas, detallando que “en la gran mayoría de los casos” se debió a que “las personas que tenían la cédula vencida fueron a sacar una nueva y no la fueron a buscar. De esa razón, el Registro Civil de alguna forma bloquea las cédulas y genera el problema“.

“Estamos trabajando con el Registro Civil, de forma colaborativa para resolver estos casos y hemos identificado que es una de las principales causas de por qué pasó esto”, señalando, indicando que por distintos motivos, se había emitido un nuevo carnet y no se procedió al retiro.

Con respecto a cuál es el proceder para las personas que se enfrentan a esta situación, informó que “las personas que en caso de que su solicitud fuera rechazada, efectivamente deben hacer una nueva solicitud y eso pueden hacerlo sin ningún problema, pero es clave saber qué razones hubo”.

En cuanto a cómo ver el tema del carnet, Larraín indicó que “estamos pidiendo esta información, que el Registro Civil provea de manera exacta. Pero en casos de personas que habían solicitado una nueva cédula, que es una gran mayoría de los casos, deben resolver el caso de su cédula y eso lo deben hacer los ciudadanos con el Registro Civil“.

A pesar de los problemas surgidos, el gerente general de la asociación comentó que el sistema “ha funcionado de forma ágil. No ha habido grandes complicaciones, sigue siendo un proceso simple de realizar, pero nosotros con las complejidades de este proceso sabíamos que iban a haber problemas, pero la evaluación es positiva de lo que vamos hasta ahora”.

Larraín señaló que casi ocho millones de personas han hecho la solicitud, además de que el 97% pidió que fueran traspasados a una cuenta corriente o cuenta RUT.

Por último, aclaró que los pagos se hacen a 10 días hábiles de ingresada la solicitud, no de cuando recibieron el correo electrónico, por lo tanto “si una persona recibió el correo este miércoles o durante la mañana de este jueves, esa persona va a recibir su pago el próximo jueves 13 si el proceso lo hizo el 31 de julio”.

Además, informó que es importante señalar que “los rechazos no son porque una AFP en particular quiera hacerlo, porque no le corresponde, sino porque hay información errónea” al momento de a solicitud.