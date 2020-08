YoTambiénPuseCero: Usuarios reportan error en la plataforma de SII para recibir Bono Clase Media

Durante la jornada de día sábado, el Servicio Impuestos Internos habilitó la opción para realizar el trámite del “Bono Clase Media”, aporte estatal para la ciudadanía en el marco de la crisis del Covid-19.

Pese a que durante el día, el Ministro de Hacienda Ignacio Briones, anunció que más de 400 mil personas ya han podido acceder al bono, también advirtió sobre algunos errores en la plataforma.

Estos errores se han trasladado a las redes sociales con el #YoTambiénPuseCero, donde distintos usuarios han contado sus experiencias al ingresar a la página del SII y realizar el procedimiento.

Aquí enterándome que me voy a ir preso por haber puesto $0 en el formulario del bono. #BonoDe500 #Bono500mil #YoTambienPuseCero pic.twitter.com/DXuiNSyM3X

#bono500mil yo lo hice desde el teléfono y no me di cuenta que se tenía que poner el ingreso manualmente (como dijeron que todo era automático) Me dice que el ingreso de julio son 0 y solo apreté aceptar..#YoTambienPuseCero @SII_Chile

— 🕷🕸 𝓝𝓪𝓽𝓱𝔂 𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 🕸🕷#sipoapruebo (@DulceSarcasmo25) August 2, 2020