Asociación de AFP entregó los pasos a seguir para solicitar el retiro de fondos

El pasado viernes 24 de julio, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permite el retiro de fondos de las AFP. En tanto, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, indicó que desde este jueves se podrán enviar las solicitudes a las administradoras para gestionar el retiro.

Pero, ¿Qué pasos debo seguir para recibir mi 10%? La Asociación de AFP habilitó una página web que explica los plazos y modalidades para solicitar este beneficio.

El plazo para realizar la solicitud de retiro es de 365 días a partir de este jueves. Este proceso será digital en su primera etapa, y para realizar el procedimiento hay que dirigirse al sitio de la respectiva Administradora de Fondos Previsionales, en donde deberá ingresar sus datos como el RUT y el número de documento (o serie) del carnet de identidad. En ningún caso se pedirá la clave para el ingreso o solicitud de este beneficio.

No obstante, aquellos trabajadores extranjeros que no tengan su RUT definitivo, podrán solicitar el retiro con el Número Identificatorio de Cotización junto a su clave de AFP.

Dos días hábiles posterior a la solicitud, la administradora deberá enviar una respuesta de aprobación o rechazo. La solicitud podría no ser aprobada si la persona no está afiliada a la AFP o no tiene saldo en su cuenta individual. En caso de una reacción positiva, los solicitantes recibirán el pago de la primera cuota por el 50% del monto total del retiro en 10 días hábiles desde la solicitud. En tanto, la segunda cuota será pagada 30 días hábiles después del primer pago.

Sobre los montos a retirar, aquellos que tengan un saldo acumulado igual o menos a 35 UF (1.000.000 aproximadamente), podrán retirar el 100% de sus ahorros; quienes posean entre 35 y 350 UF ($1-$10 millones) podrán hacer retiro de $1.000.000. Quienes tengan entre 350 y 1.500 UF ($10 millones-$43 millones), retirarán el 10% de sus ahorros, y aquellos con un saldo superior a las 1.500 UF ($43 millones), solo podrán solicitar $4.3 millones.

Fuente: Asociación de AFP