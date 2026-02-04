30 años de cárcel para hombre que abusó y violó reiteradamente a su hija de 11 años

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó una contundente sentencia contra un sujeto identificado como H.J.S.A., condenándolo a un total de 30 años de presidio efectivo tras ser declarado autor de delitos reiterados de violación y abuso sexual en perjuicio de su propia hija.

El fallo, adoptado de manera unánime por los magistrados, acredita que las agresiones comenzaron cuando la víctima tenía apenas 11 años y se extendieron de forma sistemática durante tres años.

Desglose de las penas

La justicia determinó que el acusado deberá cumplir dos penas principales que suman tres décadas tras las rejas:

17 años de presidio: Por el delito consumado y reiterado de violación de mayor de 14 años, cometido entre agosto de 2021 y agosto de 2023. 13 años de reclusión: Por el delito reiterado de abuso sexual de menor de 14 años, perpetrado entre 2020 y agosto de 2021.

Inhabilitaciones y medidas de seguridad

Además de la cárcel, el tribunal aplicó severas sanciones accesorias para proteger a la víctima y a la sociedad:

Prohibición de trabajar con niños: Inhabilitación absoluta perpetua para cualquier oficio o profesión que involucre relación directa con menores de edad.

Inhabilitación absoluta perpetua para cualquier oficio o profesión que involucre relación directa con menores de edad. Vigilancia de autoridad: Una vez cumplida la condena, el sujeto quedará bajo vigilancia policial durante los 10 años siguientes .

Una vez cumplida la condena, el sujeto quedará bajo vigilancia policial durante los . Alejamiento total: Prohibición de acercarse a la víctima, a su familia o a su lugar de estudio y trabajo.

Prohibición de acercarse a la víctima, a su familia o a su lugar de estudio y trabajo. Huella genética: El tribunal ordenó que, una vez ejecutado el fallo, se tomen muestras de ADN del sentenciado para su incorporación en el Registro Nacional de Condenados.

Los hechos acreditados

Durante el juicio, los magistrados Roberto Herrera, Leonel Torres y Wilfred Ziehlmann dieron por probado, más allá de toda duda, que el acusado aprovechó el vínculo familiar y la incapacidad de la menor para oponerse a los ataques. Los delitos ocurrieron en la comuna de Temuco, marcando una trayectoria de violencia que la justicia calificó como reiterada y sistemática.