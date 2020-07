Desconfinamiento gradual: Minsal anunció que siete comunas de la RM y dos de Valparaíso pasan de cuarentena a etapa de transición

El Ministerio de Salud anunció este viernes el inicio del plan de desconfinamiento gradual en siete comunas de la Región Metropolitana, dos de la Región de Valparaíso y toda La Araucanía.

Según detallaron, pasan de cuarentena a transición: Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Til Til, Vitacura, San Antonio y San Felipe.

Por su parte, y debido a la gran mejoría de la pandemia en la región de La Araucanía, se iniciará el paso 4, la apertura inicial.

Estas medidas comienzan a regir desde las 05:00 horas de martes 28 de julio.

Cabe recordar que el Plan Paso a Paso contempla 5 etapas: cuarentena; transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada.

En las 9 comunas que pasan a transición se levanta la cuarentena total desde lunes a viernes, pero se mantiene durante los fines de semanas y festivos. Se mantiene el toque de queda y el resto de las 22 medidas sanitarias vigentes.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que “las personas van a poder salir, van a poder ir a trabajar, pero solamente van a poder movilizarse en aquellas comunas que estén en la misma condición, es decir, en etapa de transición o en una comuna que esté en etapa de preparación”.

En este sentido, advirtió que “no puede haber desplazamiento de personas que estén en una etapa de transición a una comuna que esté en cuarentena y tampoco puede haber desplazamiento de personas que estén en comunas en cuarentena a una comuna en etapa de transición”.

De igual forma, se permitirán las actividades sociales de no más de cinco personas en lugares cerrados y las actividades sociales o deportivas de no más de 10 personas al aire libre.

En el caso de La Araucanía, podrán abrir cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad y guardando una distancia mínima de dos metros lineales entre mesas.

También se podrán realizar actividades sociales de no más de 50 personas, y se permiten las actividades deportivas de máximo 10 personas en lugares cerrados, y 50 en lugares abiertos, sin público.

La R. Araucanía entra a etapa de Apertura Inicial y permite:

-Apertura de cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad

-Actividades sociales, no + de 50 personas

-Actividades deportivas en lugares cerrados, no + de 10 personas y lugares abiertos, no+ de 50. pic.twitter.com/tFgn5nAdVF

— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 24, 2020