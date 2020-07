EN VIVO | Cámara de Diputados revisa los cambios realizados por el Senado al proyecto de ley sobre el retiro de fondos de las AFP

Este jueves, el Congreso vive otra jornada clave en cuanto al debate sobre el proyecto de ley que busca permitir retirar hasta el 10% de los fondos de AFP, esto en medio de la crisis económica que viven millones de familias chilenas producto de la pandemia del Covid-19.

Minuto a Minuto | Así se vive la jornada:

10:36 | Diputado Andrés Longton (RN): “Deberían ser las platas públicas que saquen de la desesperanza a los chilenos“.

10:34 | Diputado Miguel Crispi (RD): “Cuando hay un Gobierno que no escucha, más que nunca este Parlamento tiene la responsabilidad de hacerlo. Hemos escuchado y liderado en momentos de que hay un vacío“.

10:32 | Diputado Jaime Mullet (FRVS): “No se llama demagogia, populismo ni canibalismo como lo han tildado algunos medios tradicionales, se llama democracia“.

10:30 | Diputado Marcos Ilabaca (PS): “Este proyecto surge gracias a la indolencia del mundo político y una pila de promesas incumplidas de un Gobierno que no ha sabido llegar a tiempo ante la necesidad urgente“.

10:27 | Diputado Mario Desbordes (RN): “Ojalá aprobemos esto y dejemos de pelear mientras la gente está desesperada pidiéndonos respuestas“.

10:24 | Diputado Mario Desbordes (RN): “¿Estamos guiados por las encuestas? Que penosa frase, pero no, estamos escuchando a la gente“.

10:22 | Diputado Matías Walker (DC): “Vamos a tener más de 2/3 hoy día. Invito a todos los colegas con mucha humildad a sumarse a esta alegría (…) Quiero reconocer al diputado Mario Desbordes (RN) por este proyecto“.

10:18 | Diputado Raúl Soto (IND): “Llamo al Presidente Piñera a no poner en riesgo la paz social y no provocar a la ciudadanía, y no ponga un veto a la reforma y no la envíe al Tribunal Constitucional“.

10:15 | Diputado Raúl Soto (IND): “La rabia de la ciudadanía sigue allí y tenemos que mantener la paz social“.

10:00 | Retiro del 10% de los fondos de las AFP: ¿Qué viene ahora?

22/07 | Senado aprobó en general proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP.