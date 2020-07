Senador Iván Moreira confirmó que votará a favor del retiro del 10% de las AFP

Este miércoles, la Cámara del Senado vivirá una jornada clave en medio de la discusión parlamentaria por el proyecto de ley que permitiría el retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales de las AFP para ir en ayuda de la crisis económica que está dejando la pandemia del Covid-19.

En ello, el senador UDI, Iván Moreira, confirmó que votará a favor de la iniciativa, pese al llamado de “Chile Vamos” para rechazarlo “los chilenos pueden estar tranquilos porque están los votos para aprobar el retiro del 10% con una reforma constitucional que va a proteger sus ahorros”, comentó.

“No le tengamos miedo a tener una actitud solidaria con todos los chilenos. Este voto debe ser un voto humanitario, un voto para que los chilenos no sigan sufriendo”, agregó Moreira.

En lo mismo, hizo un llamado a las autoridades de La Moneda “le pido al Presidente y a los parlamentarios de “Chile Vamos” que no están de acuerdo con esta medida, les pido en nombre de los chilenos que sufren, que no se vete este proyecto y que no vayan al Tribunal Constitucional”, dijo.

“Eso sería un golpe bajo para millones de chilenos que están sufriendo“, cerró Moreira.