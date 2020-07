Martín Pradenas, imputado por caso de violación en contra de Antonia Barra: “Se ha manipulado la información y se ha mentido”

Por medio de YouTube, el imputado como posible autor del delito de violación en contra de Antonia Barra, Martín Pradenas, publicó un video en donde reiteró que es inocente.

Recordemos que la joven terminó quitándose la vida, aunque previamente señaló que el sujeto la había atacado sexualmente en una cabaña en Pucón.

En el registro, Pradenas cuenta que “yo y mi familia hemos guardado silencio durante mucho tiempo y ahora puedo desmentir“.

“Estamos demostrando con pruebas que las cosas no son como se están diciendo. Acá se ha manipulado la información y se ha mentido”, añadió.

Pradenas comentó acerca de quienes han dado testimonios en su contra que “me parece lamentable que esta gente se preste para mentir sobre este tipo de cosas, que se hablan cosas horribles de mis papás y hablen de mí. Esto es mala intención y tiene un afán de hacer daño”.

Además, el imputado se refirió al video en el que aparece junto a Barra, explicando que si bien es un registro “del cual no me siento orgulloso, fue sacado de contexto, solo pusieron la parte que me deja en mala posición”.

Cabe recordar que Pradenas será formalizado este martes por los delitos de abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años, en cinco hechos distintos, puesto que se han sumado otras causas en su contra.